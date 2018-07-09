«Зубы дракона» и ракета, которая угрожала Вашингтону ядерным ударом: видеоэкскурсия по «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Корреспонденты программы «Центральный регион» – в историко-культурном комплексе «Линия Сталина».

Здесь регулярно проводят не только масштабные реконструкции, но и экскурсии для туристов со всего мира вот уже более 10 лет. Можно прокатиться на танке и даже увидеть всю минскую область с высоты птичьего полета.



Строительство «Линии Сталина» проходило в 30-х годах прошлого столетия. Так назвали систему оборонительных укреплений: долговременные огневые точки, полукапониры – вдоль западной границы Советского союза. Однако со временем эта часть истории была стерта или осталась только в книгах.

Но к 60-ой годовщине Великой Победы группа энтузиастов решала ее воссоздать. «Были страшные вещи, нельзя это забывать, чтобы не повторилось». Военные бои реконструировали на Линии Сталина

Конечно, чтобы воссоздать всю «Линию Сталина», понадобилось бы не одно десятилетие. Поэтому за основу взяли лишь небольшую часть почти 2000-километровой зоны. Некогда, так называемый, минский укреплённый район.

Исторический маршрут создания комплекса начинается с железобетонного сооружения, которое во время войны обеспечивало защиту стратегически важных населенных пунктов. Еще 15 лет назад артиллерийский полукапонир находился под землей. А сегодня это отправная точка каждой экскурсии на «Линии Сталина».

Полукапониры появились в 30-х годах ХХ века.

Война тогда могла вспыхнуть в любой момент. Поэтому и родилась идея создать систему укреплённых сооружений. Ее автор – военный инженер Сергей Хмельков.

Именно полукапонир вдохновил воссоздать «Линию Сталина».

На этом месте 30 июня 2005 года глава государства Александр Лукашенко открыл историко-культурный комплекс. Работа тех, кто участвовал в воссоздании минского укрепленного района, была оценена на самом высоком уровне. Ведь изначально здесь не было, в буквальном смысле, ничего.



Кстати, минский укрепленный район, это целый оборонительный комплекс. Чтобы к полукапониру технике противника не удалось подобраться, во время Великой Отечественной войны использовали специальные инженерные заграждения.

Противотанковые «Ежи», «Зубы дракона».



Рядом располагались войска предполья. В этой траншеи бойцы занимали оборону. Основная задача – не подпустить противника к полукапониру.Позиции для стрелков с более широким углом обзора для пулеметчиков. Траншеи выкапывались по определённому принципу, чтобы обеспечивать непрерывный огонь по вражеским войскам.

Кстати, уже после того как «Линия Сталина» была открыта, на противоположной стороне дороги, люди, которые создавали историко-культурный комплекс обнаружили еще один уникальный экспонат. Долговременную огневую точку, по которой можно догадаться, что минский укрепленный район, это лишь часть – многокилометровой «Линии Сталина».Долговременные огневые точки – места, где располагались три пулемётчика, чтобы охватить большой сектор обстрела и нанести максимальный урон по «живой» силе противника.



«Линия Сталина» – это площадки военной техники, авиации, артиллерии и стрелкового оружия. В музее под открытым небом можно увидеть сотни экспонатов собранных по всему СНГ. Самые редкие – начала Великой Отечественной войны.

Экспонат «танк Ис-3» в боевых действиях не участвовал.

Серийное производство таких машин началось только в 1945 году. В Берлин эти модели вошли, правда, сразу на парад. Кстати, основная часть экспозиции – именно техника послевоенного периода. Например, ракета, которая угрожала Вашингтону ядерным ударом.

Валентин Калиновский, экскурсовод историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Есть интересные образцы. Например оперативно-тактическая ракета р-12. Именно такие ракеты завозили на Кубу, что спровоцировало Карибский кризис в 1963 году. Дальность ракет была в те годы невелика, и с территории Советского союза до основных центров Соединённых штатов ракеты долететь не могли. А вот с территории Кубы это было досягаемо. Музей – это еще и настоящая интерактивная площадка. Здесь можно пострелять из пулемета, винтовки, разобрать автомат, опробовать солдатскую кашу и даже прокатиться на танке.