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Безопасно ли в детских лагерях этим летом?

26 июня 2020 09:54
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В программе «Большой город» поговорили о том, как сохраняется безопасность детей на отдыхе в оздоровительных лагерях.

Безопасно ли в детских лагерях этим летом?-1

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Что касается противопожарной безопасности, оказания помощи медицинской, у нас будет 5 мобильных групп, которые будут размещены по регионам в пяти оздоровительных лагерях. И мобильные группы из двух представителей управления внутренних дел постоянно будут находиться в мобильном режиме в оздоровительных лагерях, на связи. То есть практические через каждые 2-3 часа они будут в том или ином лагере появляться, смотреть за развитием ситуации.

Безопасно ли в детских лагерях этим летом?-4

А в отношении медицины, к примеру, в оздоровительном лагере «Борок» приятно было посмотреть, как переоборудован медицинский пункт. Раньше медпункт – это общая территория. Сейчас разделы на обычную зону, на так называемую «красную» зону – это на случай вдруг появления подозрения на коронавирусную инфекцию, то есть с повышенной температурой. Это и отдельный вход, и отдельный персонал, это территория, которая ограждена от других детей, от «чистой» зоны.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Валерий Нафранович # Екатерина Забенько

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