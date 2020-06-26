Безопасно ли в детских лагерях этим летом?

В программе «Большой город» поговорили о том, как сохраняется безопасность детей на отдыхе в оздоровительных лагерях.
В программе «Большой город» поговорили о том, как сохраняется безопасность детей на отдыхе в оздоровительных лагерях.
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Что касается противопожарной безопасности, оказания помощи медицинской, у нас будет 5 мобильных групп, которые будут размещены по регионам в пяти оздоровительных лагерях. И мобильные группы из двух представителей управления внутренних дел постоянно будут находиться в мобильном режиме в оздоровительных лагерях, на связи. То есть практические через каждые 2-3 часа они будут в том или ином лагере появляться, смотреть за развитием ситуации.
А в отношении медицины, к примеру, в оздоровительном лагере «Борок» приятно было посмотреть, как переоборудован медицинский пункт. Раньше медпункт – это общая территория. Сейчас разделы на обычную зону, на так называемую «красную» зону – это на случай вдруг появления подозрения на коронавирусную инфекцию, то есть с повышенной температурой. Это и отдельный вход, и отдельный персонал, это территория, которая ограждена от других детей, от «чистой» зоны.