Безопасно ли в детских лагерях этим летом?

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Что касается противопожарной безопасности, оказания помощи медицинской, у нас будет 5 мобильных групп, которые будут размещены по регионам в пяти оздоровительных лагерях. И мобильные группы из двух представителей управления внутренних дел постоянно будут находиться в мобильном режиме в оздоровительных лагерях, на связи. То есть практические через каждые 2-3 часа они будут в том или ином лагере появляться, смотреть за развитием ситуации.