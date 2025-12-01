Около 60% белорусов с инвалидностью заняты в экономике страны

Создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Этот вопрос в Беларуси контролируется на государственном уровне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране функционируют центры реабилитации. А около 30 тысяч объектов и мест общественного пользования полностью приспособлены для людей с инвалидностью. Кроме того, на пособия, средства реабилитации, адресную помощь и социальные услуги за 2024-й и 9 месяцев 2025 года направлено около 10 миллиардов рублей. Созданы и условия для трудоустройства – около 60 % лиц с ограниченными возможностями здоровья задействованы в экономике страны.

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: Государство максимально мотивирует нанимателей к тому, чтобы они создавали специализированные рабочие места для инвалидов. Важным является и система социального обслуживания. Она все время дополняется новыми услугами. И сегодня эти услуги акцентированы на персонализацию. Создаем условия для того, чтобы люди с инвалидностью оставались дома, за ними уход осуществлялся в домашних условиях, чтобы они были окружены заботой и поддержкой семьи.

Татьяна Шейман, заместитель председателя общественного объединения «Белорусское общество глухих»:

Мы стараемся решить вопросы, которые влияют на качество жизни, скажем так, инвалида с нарушением слуха. Это, естественно, защита его прав, это и трудоустройство, это и образование, это в целом его жизнь, то есть и культурная, и спортивная.

В Беларуси сегодня, 1 декабря, стартовала неделя, приуроченная к Международному дню инвалидов. Запланировано более 70 мероприятий – от выставок и форумов, до диалоговых площадок и акций.