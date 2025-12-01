ФОК, больница и станция переливания крови! Что появится на карте Минской области в 2026-2027 гг.

Делают в центральном регионе ставку и на развитие социальной инфраструктуры. Ряд таких объектов построят в Минской области в 2026 и 2027 годах. Больница и ФОК в Заславле, станция переливания крови в Борисове, ФОК в Крупках. А еще – автовокзал в Смолевичах. Там же продолжается и возведение жилых метров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В том числе в микрорайоне Северо-Запад. Сейчас там ведется строительство четырех многоквартирных домов в границах улиц Тихова, Белореченской и Комсомольской. Общая площадь составит почти 19 тысяч «квадратов». Инфраструктура микрорайона также развивается. Квартал будет состоять из 18 многоэтажек, двух детских садов и современной школы.

Сергей Федянин, начальник отдела архитектуры и строительства Смолевичского райисполкома:

В 2024 году были утверждены проекты детальных планировок двух новых микрорайонов, это Новый Сад и Черница. В каждом микрорайоне предусмотрено строительство жилья, это многоквартирное жилье, индивидуальное жилье. Также предусмотрено строительство учреждения образования, торговых центров и других объектов социального назначения.

По итогам года в Смолевичах построено 116 тысяч квадратных метров жилья. 70 из них уже ввели в эксплуатацию.