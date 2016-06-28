Что думают мамы-декретницы о возможности работать в выходные?

Новости Беларуси. Работать и хорошо зарабатывать в декретном отпуске – к этому стремятся многие современные мамы. Однако пока действующее законодательство в этом желании их ограничивает. Прежде всего это касается командировок и работы в выходные дни. Обсуждали этот непростой вопрос и на Всебелорусском народном собрании. Оставить всё как есть или расширить права работающих в декрете мам? – в этом сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Мама двоих детей, а по совместительству ведущий специалист швейной компании Анна Сащенко убеждена: работа семье нисколько не мешает. Во втором декретном отпуске смогла усидеть всего несколько недель – на работе заждались. В возвращении были заинтересованы обе стороны.

Анна Сащенко, ведущий специалист по продажам швейного предприятия:

Не только я, но и мой работодатель ждал меня на работе. Чтобы я осуществляла свои непосредственные обязанности в полной мере. Потому что это надо было фирме.

13 магазинов по области, и в каждом должен быть идеальный порядок. В списке обязанностей до декретного отпуска Анны были и многочисленные командировки, и работа в выходные дни. Домашние не против напряженного ритма работы. Понимают: такие ценные специалисты сегодня нарасхват.

Анна Сащенко, ведущий специалист по продажам швейного предприятия:

Бывают на работе форс-мажорные обстоятельства. Необходимо куда-то поехать, решить какие-то нерешаемые вопросы, которые на месте невозможно решить. Надо помочь коллективу. Безусловно, это выходные дни, иногда надо выйти. Где-то что-то поломалось, что-то не работает. Всем надо помочь и выйти на работу.

И этот пример далеко не единичный. Работать и хорошо зарабатывать, будучи в декретном отпуске, стремятся многие современные мамы. Однако действующий закон их ограничивает. Прежде всего, это касается работы в выходные дни, а также командировок. Предложение, как решить этот сложный вопрос, прозвучало на Всебелорусском народном собрании.

Жанна Стативко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома:

Я считаю, что это замечательное предложение, поскольку оно улучшает права женщин и дает больше возможностей для экономического благосостояния семьи. В наше время это очень важно. И тем более, если отец будет больше времени проводить с ребенком, то ребенку это только пойдет на пользу.

Оставить, как было, или все же расширить права работающих в декрете мам – дилемма не из простых. Она затрагивает тысячи семей. Тем важнее в этом актуальном вопросе прийти к консенсусу – без ущерба работодателю и на пользу, прежде всего, самим трудящимся.