Дети в Интернете: Минобразования Беларуси и мобильный оператор договорились о совместных проектах

Новости Беларуси. Инновации – в школу. Министерство образования Беларуси и крупнейший мобильный оператор МТС подписали соглашение о реализации целого ряда образовательных проектов.

Электронные дневники, уроки интернет-грамотности и поиск свежих идей - подробности сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети:

Сегодня 21 век, все должно быть в электронике. Буквально всё, то есть двери, доски, дневники.

Такая школа будущего для этих ребят практически настоящее. Ведь с каждым новым учебным годом в классы приходят новые, а главное – умные технологии.

Дети:

У нас есть электронные дневники, у нас в этом году ввели. Это удобно, что не надо записывать много задания и высвечивается, какой у тебя балл средний по предмету.

Ольга Логацкая, начальник отдела развития и инноваций департамента маркетинга компании «Мобильные телесистемы»:

Если мы нажмём на один из дней, мы увидим домашнее задание, которое было задано школьникам. Здесь же видим и оценки.

Достойная альтернатива бумажной классике. Мобильное приложение «Дзённiк» – это часть проекта «Электронные дневники и журналы». Проследить успеваемость и посещаемость, проанализировать учебную динамику и даже узнать домашнее задание. У мобильной программы – много полезных бонусов.

Ольга Логацкая, начальник отдела развития и инноваций департамента маркетинга компании «Мобильные телесистемы»:

А самое полезное, что есть в нашем приложении – это возможность написать прямое сообщение, которое попадёт сразу учителю.

Работает ноу-хау почти год. Меж тем, инициатива поступила от мобильного оператора МТС. А сегодня компания подписала соглашение с Министерством образования. Это значит – впереди еще много интересных и важных проектов.

У компании уже немало образовательных программ. Взять, к примеру, проект «Дети в Интернете». В рамках его школьников младших классов учат безопасному пользованию глобальной сетью. Обучение уже прошло более трех тысяч ребят, к концу года эта цифра вырастет до пяти тысяч. О тонкостях работы, правда, уже с социальными сетями, расскажут и учителям. Впрочем, главное – инновации, которые придут в школы.

Владимир Карпович, генеральный директор компании «Мобильные телесистемы»:

Это соглашение нам даст возможности развивать новые инициативы для улучшения образовательного процесса и использования новых технологий учениками, родителями, преподавателями

Кстати, помочь школам оставаться в информационном тренде смогут и сами ученики. Причем, все в формате республиканского конкурса. А вот доработать и обрамить лучшие идеи ребятам поможет крупнейший мобильный оператор.