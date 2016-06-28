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Появились первые результаты ЦТ

28 июня 2016 17:56
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Новости Беларуси. Те, кто придет на смену сегодняшним выпускникам и только готовится занять место на студенческой скамье, – в ожидании результатов централизованного тестирования. Уже появились оценки по русскому и белорусскому языкам, математике, истории Беларуси, обществоведению и биологии.

В целом – средний балл по вышеназванным предметам указывает на повышение уровня подготовки абитуриентов по сравнению с предыдущими годами. Традиционно есть и 100-балльники, и те, кто завалил тестирование.

Итоговую статистику Республиканский институт контроля знаний подготовит в первые дни июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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