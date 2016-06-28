Республиканский бал выпускников: цветы к стеле, напутствие Президента и клятва верности Родине

Новости Беларуси. Судьба молодежи небезразлична государству. Об этом заявил Президент, общаясь 28 июня с лучшими выпускниками белорусских вузов. В эти минуты в столице проходит событие, которого молодые люди ждали без преувеличения 5 лет. Главный выпускной бал страны собрал более двухсот отличников учебы. На торжественном вечере – победители олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов главы государства. И по традиции в эти трогательные минуты Президент рядом с теми, кому уже завтра предстоит в своей сфере брать новые высоты и на первом своем рабочем месте зарабатывать авторитет и трудовой опыт.

Александр Лукашенко поздравил педагогов и учеников, высказав по-отечески слова поддержки и напутствия.

В эпицентре празднования важного в жизни молодых людей события сейчас работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией выходит Александра Кулакова.

Александра Кулакова, СТВ:

Студия, добрый вечер! Мы сейчас находимся недалеко от Дворца Независимости, где в эти минуты проходит главный выпускной вечер страны. В здании, которое в народе называется «Ромашка», в эти минуты находится целый цветник молодых, красивых, умных и талантливых людей, иначе и не скажешь, – всего их 222. Это представители самых разных профессий: будущие учителя, аграрии, прокуроры, доктора. И для каждого из них огромная честь – оказаться на таком вечере. И подготовка к нему – особый церемониал. Все очень сильно готовились. У молодых людей – это костюмы с галстуками или бабочками, у девушек – бальные платья, шпильки, нарядные прически. Все готовились, конечно же, заранее.

Накануне нашего прямого включения мы пообщались с одной из участниц торжественного вечера. Выпускница БГУИР. Про таких девушек говорят: умница, отличница. Она побеждала в различных конкурсах, олимпиадах, активно участвовала в общественной жизни университета. Поэтому она и представляет свой вуз сегодня на выпускном балу. Давайте послушаем, какие эмоции она пережила перед торжеством.

Ольга Филиппова, выпускник Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Очень, конечно, волнительно, очень ответственно. Очень большие ожидания от бала, от самого мероприятия. Потому что на глазах сбывается моя мечта. Я надеюсь, что этот вечер будет незабываемым для меня.

Перед торжественной частью выпускники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили живые цветы к стеле «Минск – город-герой». И это, конечно, неспроста. Ведь в этот год мы отмечаем 75-летие начала Великой Отечественной войны. Поэтому не почтить память всех погибших в этот день было нельзя.

222 человека представляют 52 вуза нашей страны. Этих выпускников, надо сказать, выбрали из 80 тысяч специалистов с высшим образованием и магистров, которых подготовили в этом году. Это победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты Специального фонда Президента Республики Беларусь. С некоторыми мы пообщались, давайте послушаем, какие эмоции они сегодня испытывают, и какие планы на их профессиональную жизнь!

Надежда Дубровская, выпускник Гродненского государственного аграрного университета:

В Гродненском государственном аграрном университете я обучалась на инженерно-технологическом факультете. В будущем я буду заниматься переработкой молока и производством молочных продуктов. На данный момент я уже получила распределение в город Волковыск. Далее планирую работать по специальности.

Ольга Назарова, выпускник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Я закончила юридический факультет. Я удовлетворена своей специальностью. И, пройдя там практику, проработав внештатным сотрудником, я решила, что это действительно мое, что я хочу там работать и реализовать себя в карьерном плане.

Евгений Грищенко, выпускник военного факультета Белорусского государственного университета:

Реализовать себя, в первую очередь, как профессионала. Я становлюсь следователем. Понятно, что будет восторг от первого закрытого уголовного дела! Будем бороться с преступностью!

Ольга Павлюс, выпускник факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета:

Мы вкладывали душу в свое образование, все свои силы. Мы достигали того, что каждый из нас достиг, чтобы прийти сюда. Поэтому правильные слова: нужно вкладывать именно в такую молодежь, которая будет работать над собой не только для того, чтобы прийти на это светское мероприятие, а и для того, чтобы показать свои умения, силы, свои сильные стороны, свои качества, которые мы воспитали в себе за эти 5 лет.

Образование всегда было одной из главных жизненных ценностей белорусов, а молодежь – одним из главных приоритетов государственной политики. Об этом не единожды говорили на Всебелорусском народном собрании. В нашей стране 43 государственных вуза, еще 10 частных. Ежегодно в Беларуси получает высшее образование около полусотни тысяч человек. Специальности адаптируются под потребности экономики. Давайте послушаем, что говорил сегодня министр образования, а также ректоры вузов.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Сейчас обозначено, что у нас в приоритете экономика знаний, информационные технологии, инновации. Это как раз нашим молодым людям, которые сейчас уходят в такую большую профессиональную жизнь, нужно и реализовать. То есть им очень повезло, здорово, что они стоят в начале такого большого пути – инновационной экономики.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Много студентов занимается в научно-исследовательской работе. В нашем университете более двух тысяч студентов занимаются в том или ином виде научной деятельности – это кружки, научные группы. Поэтому поддержка идет со стороны государства и, соответственно, на университетском уровне. Поэтому я думаю, что действительно в нашей стране замечательное будущее.

Первое напутствие перед вступлением во взрослую жизнь – от Президента страны. Александр Лукашенко каждый год участвует в Республиканском балу и поздравляет с успешным окончанием очень долгой, изнурительной учебы, с получением дипломов о высшем образовании. Президент подчеркивает: государство всегда может поддерживать молодых и талантливых. Давайте послушаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Судьба каждого из вас не только мне, но в целом государству небезразлична. Мы сделали все, что должно сделать государство для молодежи, в частности предоставляем первое рабочее место по специальности. Не каждое государство себе это может позволить. Да и у нас шли очень серьезные дебаты в последнее время, как быть в этом плане. Предлагали отказаться: пусть молодежь, закончившая вуз, сама определяется в жизни, делает первые шаги. Я категорически против этого. Мы сохранили для всех вас возможность трудоустроиться, пойти на работу, но остальное – за вами. Многие из вас, я думаю, может быть, некоторые из вас, присутствующих в зале, прошли через студотрядовское движение, участвовали в волонтерском движениі. За это вам огромное спасибо. В свое время наш Союз молодежи предложил возродить студенческие отряды. И я абсолютно поддерживал эту идею, делал все для того, чтобы студенческие отряды состоялись, и молодые люди, которые попали в них, достойную получили заработную плату.

Я хочу еще одну политическую вещь вам сказать. Это время, которое мы переживаем, сложно тем, что начался, как мы часто говорим, передел мира.

Я, прежде всего, пытаюсь уберечь наше общество от восприятия этих процессов. Мир начинает меняться. Во многом он изменился. Порядок в мире многим не нравится. Появились новые государства, которые претендуют под этим солнцем занять лидирующее положение, а эти места уже заняты. Поэтому кое-где вспыхивают локальные конфликты. И главное сегодня – уберечь страну, уберечь мир от глобальной войны. Это самое главное, поэтому мы всегда уделяли и будем уделять вопросам обороны и безопасности особое внимание. Будет мир в стране – я уверен, что мы не просто будем жить, мы решим свои проблемы и достигнем тех целей, которые ставим перед собой.

Многие выпускники белорусских ВУЗов после этого выпускного бала увезут не только яркие впечатления, но и специальные листы – это объявление благодарности от Александра Лукашенко за отличные успехи в учебе, примерное поведение и активное участие в общественной жизни страны.

Благодарности от Президента получили и преподаватели. Отдельные слова – в адрес педагогов, которые, по словам Александра Лукашенко, формируют будущее нашей нации.

Есть у праздника и свои традиции. Выпускники произнесли клятву верности своей Родине. Затем прозвучал гимн.

Бал на проспекте Победителей продлится до позднего вечера, даже до поздней ночи. Впереди вальс и дискотека, встреча рассвета… К работе молодые специалисты приступят уже в августе, а пока у них есть время насладиться летом и яркими эмоциями.