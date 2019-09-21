От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло

Новости Беларуси. Максимум кормов при минимальных затратах. Фермер из Могилева открыл свое дело в Краснопольском районе. Сначала выращивал традиционные корма, а в 2019 году решился на эксперимент – засеял поле подсолнухов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожай семян послужит заделом для выращивания этой культуры в промышленных масштабах. Подсолнечник – отличная белковая добавка, которая не требует больших вложений и внимания. С подробностями корреспондент Ирина Недобоева. Фермер с городскими корнями в деревню Полядки приехал три года назад. Взял почти 6 сотен гектаров земли в Краснопольском районе. Разработал, засеял зерновыми. Урожай получился хороший. В 2019 году Антон Власов решил поэкспериментировать – засеял подсолнечник.

Антон Власов, глава фермерского хозяйства «Пригорское»:

Опыт российский в первую очередь. Это Поволжье, Тамбов, Пенза. Там, конечно, более плодородные земли, чернозем. Но климат не сильно отличается: там холоднее, чем у нас. И все вызревает. Подсолнух при грамотном ведении должен давать урожай при минимальных затратах и на наших землях тоже.





Срок созревания подсолнухов – 90 дней. Эта культура гораздо менее привередливая, чем рапс. А полезная составляющая не хуже. Это ценная добавка в корма. В ход идут и масло, и жмых.



Антон Власов:

Наша задача – в первую очередь использовать его на корма. В следующем году у нас большие планы по животноводству. Соответственно, нам нужно свою кормовую базу обеспечивать.

В фермерском хозяйстве работает два десятка местных жителей. Для сельчан, не избалованных выбором работы, новоиспеченное фермерское хозяйство – настоящая находка.

Иван Трипуз, бригадир фермерского хозяйства «Пригорское»:

В основном, мы выращиваем озимые, тритикале, жито, гречку, ячмень. Убираем – два комбайна у нас. Сеем, пашем, людям работа есть.





За четыре года в одном только Краснопольском районе появилось пять фермерских хозяйств. Частники вернули в сельхозоборот те земли, которые с 1986 года после Чернобыльской катастрофы не использовались.

Андрей Филимонихин, начальник отдела экономики Краснопольского райисполкома:

Привлекательные моменты, естественно, есть. Это наличие местных сырьевых ресурсов, свободных земельных участков, налоговые льготы и льготы по уплатам в фонд соцзащиты. Район возрождается, живет и будет дальше жить.