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От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло

21 сентября 2019 16:02
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Новости Беларуси. Максимум кормов при минимальных затратах. Фермер из Могилева открыл свое дело в Краснопольском районе. Сначала выращивал традиционные корма, а в 2019 году решился на эксперимент – засеял поле подсолнухов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-1

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-3

Урожай семян послужит заделом для выращивания этой культуры в промышленных масштабах. Подсолнечник – отличная белковая добавка, которая не требует больших вложений и внимания.

С подробностями корреспондент Ирина Недобоева.

Фермер с городскими корнями в деревню Полядки приехал три года назад. Взял почти 6 сотен гектаров земли в Краснопольском районе. Разработал, засеял зерновыми. Урожай получился хороший. В 2019 году Антон Власов решил поэкспериментировать – засеял подсолнечник.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-6

Антон Власов, глава фермерского хозяйства «Пригорское»:
Опыт российский в первую очередь. Это Поволжье, Тамбов, Пенза. Там, конечно, более плодородные земли, чернозем. Но климат не сильно отличается: там холоднее, чем у нас. И все вызревает. Подсолнух при грамотном ведении должен давать урожай при минимальных затратах и на наших землях тоже.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-9



Срок созревания подсолнухов – 90 дней. Эта культура гораздо менее привередливая, чем рапс. А полезная составляющая не хуже. Это ценная добавка в корма. В ход идут и масло, и жмых.

Антон Власов:
Наша задача – в первую очередь использовать его на корма. В следующем году у нас большие планы по животноводству. Соответственно, нам нужно свою кормовую базу обеспечивать.

В фермерском хозяйстве работает два десятка местных жителей. Для сельчан, не избалованных выбором работы, новоиспеченное фермерское хозяйство – настоящая находка.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-12

Иван Трипуз, бригадир фермерского хозяйства «Пригорское»:
В основном, мы выращиваем озимые, тритикале, жито, гречку, ячмень. Убираем – два комбайна у нас. Сеем, пашем, людям работа есть.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-15



За четыре года в одном только Краснопольском районе появилось пять фермерских хозяйств. Частники вернули в сельхозоборот те земли, которые с 1986 года после Чернобыльской катастрофы не использовались.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-17

Андрей Филимонихин, начальник отдела экономики Краснопольского райисполкома:
Привлекательные моменты, естественно, есть. Это наличие местных сырьевых ресурсов, свободных земельных участков, налоговые льготы и льготы по уплатам в фонд соцзащиты.

Район возрождается, живет и будет дальше жить.

От эксперимента до промышленных масштабов. Фермер из Могилёва засеял поле подсолнухами, и вот что из этого вышло-20

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
500 килограммов семян – такой урожай подсолнечника планируют собрать в хозяйстве. Этого количества вполне достаточно, чтобы заниматься этой культурой в промышленных масштабах. В следующем году в хозяйстве планируют засеять как минимум 150 гектаров. А это уже реальный задел для развития животноводства.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Недобоева # Андрей Филимонихин # Иван Трипуз # Антон Власов # Фотофакт

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