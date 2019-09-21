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Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе

21 сентября 2019 14:43
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Новости Беларуси. «Калимера» – именно этим приветственным словом сегодня, 21 сентября, минчан встречает Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городской ратуши проходит День греческой культуры.

Традиционно программу наполнили тематическими зонами, которые наиболее ярко представили эту страну. Гостей научили самому известному национальному танцу – сиртаки. Так что прохладная погода никак не отразилась на настроении.

Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе-1

Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе-3

Познакомились минчане и с греческой кухней. Не только попробовали, но и самостоятельно приготовили баранину, голубцы с виноградными листьями и соус из греческого йогурта.

Вторая часть праздника – музыкально-театральная. Весь день в центре Минска звучат мелодии от известных пианистов и бузукистов. Желающие посетили выставку картин. Ярким завершением праздника станет театрализованное представление «Эхо Эллады».

22 сентября культурную эстафету примет Израиль. А в следующие выходные столица наполнится восточными мотивами Китая.

Какое впечатление праздник греческой культуры произвел на гостей Верхнего города, смотрите в видеоинформации.

Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе-6

Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе-8

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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