Танцевали сиртаки и угощались блюдами национальной кухни: как прошёл День греческой культуры в Верхнем городе

Новости Беларуси. «Калимера» – именно этим приветственным словом сегодня, 21 сентября, минчан встречает Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городской ратуши проходит День греческой культуры.

Традиционно программу наполнили тематическими зонами, которые наиболее ярко представили эту страну. Гостей научили самому известному национальному танцу – сиртаки. Так что прохладная погода никак не отразилась на настроении.