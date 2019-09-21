Были в шаге от смерти, а теперь на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, которые перенесли операции на сердце

Новости Беларуси. Были в шаге от смерти – сегодня на пути к спорту. В Минске прошли соревнования среди людей, страдающих сердечной недостаточностью и перенесших пересадку сердца. Такие испытания в Беларуси проходят впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как использовать свой второй шанс на жизнь и провести ее ярко – в репортаже корреспондента Юлии Бешановой.

Это сейчас Юрий Моисеев ловко управляется со спортивными снарядами. Десять лет назад мужчина едва мог ходить и дышать. У бывшего спортсмена-футболиста из-за тромба практически отказало сердце. Жизнь спасла трансплантация.

Юрий Моисеев, участник соревнований:

Операция, с тех пор на лекарствах. По крайней мере, живу девять лет уже. Каждый участник нынешних игр – уже победитель. Жизнь, вера, надежда, здоровье, счастье – для этих спортсменов не просто слова. В названиях команд – то, чем после перенесенных болезней они научились особенно дорожить.

До 2018 года Николай Болматов считал себя абсолютно здоровым человеком. Работал на производстве и даже не мог представить, что в один миг его жизнь будет буквально висеть на волоске.

Николай Болматов, участник соревнований:

Стала нехватка воздуха и все и пошло. Сделали УЗИ сердца. В ноябре сделали операцию – клетки вводили донорские. И таких историй в этом зале ровно столько же, сколько и участников соревнований. Врачи признаются: видеть пациентов, которые еще недавно боролись за жизнь, на дистанциях и спортивных снарядах – особая радость и гордость.

Кардиотрансплантация в Беларуси давно вышла на мировой уровень. Ежегодно врачи пересаживают новое сердце, а значит, дарят вторую жизнь порядка 40 пациентам. Но мало пережить трансплантацию – после нее нужно заново учиться жить. Легкие, по меркам здорового человека, физические нагрузки для теперь уже бывших пациентов – шанс на долгую и активную жизнь.