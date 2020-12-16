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Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»

16 декабря 2020 07:45
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Новости Беларуси. Те, для кого патриотизм является далеко не пустым словом, опубликовали новое издание «Голоса детей войны». Целый год школьники посещали на дому участников Великой Отечественной войны и записывали их воспоминания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»-1

Труд кропотливый: 12 волонтеров побывали у 100 детей войны, помогали по хозяйству, а главное, записывали истории пожилых жителей из их детства, опаленного войной. Эти страшные воспоминания о фашизме особенно впечатляют сегодняшних школьников, ведь речь как раз об их ровесниках того времени.  

Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»-4

Итоги проекта подвели на круглом столе «Патриотизм в действии», где говорили о том, как не допустить в молодежной среде героизацию нацизма. Экземпляры книг «Голоса детей войны» передали в библиотеки, чтобы как можно больше школьников узнали о драматическом прошлом своей родины и чтобы никогда впредь не допустили кровопролития на белорусской земле.  

Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»-7

Юлия Кармызова, руководитель волонтерского отряда «Надежда»:  
Ребята с удовольствием принимали участие в этой работе. Для них, понимаете, это было открытие, для некоторых – работа с этими людьми, которые помнили те далекие дни войны. Поэтому это очень важно и играет очень большую в воспитании патриотических чувств.  

Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»-10

Лилия Кашенкова, председатель Гродненской районной организации «Надежда» Белорусского союза женщин:
Год тому назад мы издали книгу «Беларусь помнит. Женское лицо Победы». 70 женщин участников войны, обо всех написано. Конечно, их нет в живых, но их дети получили. Я сегодня буду показывать фотографии на презентации. Дети получают и плачут, значит, мы правильно это сделали.  

За последнее время силами Гродненской районной организации «Надежда» Белорусского союза женщин опубликовано три книги на патриотические темы. Работу продолжат и в году наступающем.  

# Великая Отечественная война # общество # Юлия Кармызова # Лилия Кашенкова # Фотофакт

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