Целый год школьники посещали участников ВОВ и записывали их воспоминания. Издана книга «Голоса детей войны»
Новости Беларуси. Те, для кого патриотизм является далеко не пустым словом, опубликовали новое издание «Голоса детей войны». Целый год школьники посещали на дому участников Великой Отечественной войны и записывали их воспоминания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Труд кропотливый: 12 волонтеров побывали у 100 детей войны, помогали по хозяйству, а главное, записывали истории пожилых жителей из их детства, опаленного войной. Эти страшные воспоминания о фашизме особенно впечатляют сегодняшних школьников, ведь речь как раз об их ровесниках того времени.
Итоги проекта подвели на круглом столе «Патриотизм в действии», где говорили о том, как не допустить в молодежной среде героизацию нацизма. Экземпляры книг «Голоса детей войны» передали в библиотеки, чтобы как можно больше школьников узнали о драматическом прошлом своей родины и чтобы никогда впредь не допустили кровопролития на белорусской земле.
Юлия Кармызова, руководитель волонтерского отряда «Надежда»:
Ребята с удовольствием принимали участие в этой работе. Для них, понимаете, это было открытие, для некоторых – работа с этими людьми, которые помнили те далекие дни войны. Поэтому это очень важно и играет очень большую в воспитании патриотических чувств.
Лилия Кашенкова, председатель Гродненской районной организации «Надежда» Белорусского союза женщин:
Год тому назад мы издали книгу «Беларусь помнит. Женское лицо Победы». 70 женщин – участников войны, обо всех написано. Конечно, их нет в живых, но их дети получили. Я сегодня буду показывать фотографии на презентации. Дети получают и плачут, значит, мы правильно это сделали.
За последнее время силами Гродненской районной организации «Надежда» Белорусского союза женщин опубликовано три книги на патриотические темы. Работу продолжат и в году наступающем.