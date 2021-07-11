Что делать, если песок попал в глаз? Советует врач-офтальмолог

В знойное лето очень хочется прохлады. И многие, пытаясь убежать от жары, отправляются на пляж. Водные процедуры – не единственное здесь развлечение, рассказали в программе «Плюс-минус» . Дети, например, очень любят играть с песком. Взрослые – в пляжный волейбол.

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

Если в глаз попала песчинка, обязательно не трогать грязными руками, не пытаться достать. Обязательно глаз закрыть и как можно меньше травмировать. Если у вас есть вода на пляже, набрать ее в ладонь и промыть. Если все жалобы прошли, нет покраснений, нет болевого ощущения, нет рези, то вы можете дальше продолжать загорать. Если вы промыли и никто не увидел этого инородного тела, но у вас есть дискомфорт, беспокойство, то обязательно, конечно, посетить врача.