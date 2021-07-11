Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 11 июля отмечают работники налоговых органов. В системе госуправления эта служба – важнейшее звено, подчеркнул Президент Александр Лукашенко в своем поздравлении работникам и ветеранам налоговой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Налоговая служба является важным звеном государственного управления. От вашей четкой и слаженной работы, постоянного совершенствования, доброжелательной твердости зависят наполнение бюджета и, как результат, финансовая возможность обеспечивать национальную безопасность, выполнять социальные программы, инвестировать в экономическое развитие, создавать условия для повышения уровня жизни людей. Убежден, опираясь на опыт предшественников и используя лучшие наработанные традиции, вы будете и далее успешно работать на благо Беларуси и ее граждан.

Президент обратил внимание, что государство, бизнес и общество ждут от работников налоговых органов постоянных шагов по упрощению законодательства и администрирования, внедрения передового опыта, обеспечения максимальной прозрачности и удобства всех обязательных платежей.

За последние годы налоговая служба серьезно продвинулась в усовершенствовании системы обслуживания клиентов. В планах – максимально автоматизировать все процессы.