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Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске

11 июля 2021 12:21
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Новости Беларуси. Больше 30 виртуозов резьбы по дереву соревновались в профессиональном мастерстве в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске-1

Темой конкурса стала «Купальская ночь». Мастера вырезали свои скульптуры около недели.

Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске-4

В творческих состязаниях приняли участие не только белорусские умельцы, но и гости из Венгрии, Азербайджана и Украины.

Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске-7

Конкурс-пленэр «Перевоплощение дерева» прошел на берегу Березины.

Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске-10

Марина Овсяник, заместитель генерального директора предприятия «ФанДОК»:
В этом году у нас уже в третий раз проходит конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву. В этом году он стал международным. Изюминка в этом году, наверное, то, что у нас участница из Одессы, девушка молодая, хрупкая.

Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске-13

Работы создавали из долговечного дуба. Уже скоро они украсят парки и скверы белорусских городов, часть останется в Бобруйске.

# Конкурс # общество # Марина Овсяник # Фотофакт

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