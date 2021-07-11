Тема – «Купальская ночь». Конкурс-пленэр резьбы по дереву прошёл в Бобруйске

В творческих состязаниях приняли участие не только белорусские умельцы, но и гости из Венгрии, Азербайджана и Украины.

Марина Овсяник, заместитель генерального директора предприятия «ФанДОК»:

В этом году у нас уже в третий раз проходит конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву. В этом году он стал международным. Изюминка в этом году, наверное, то, что у нас участница из Одессы, девушка молодая, хрупкая.