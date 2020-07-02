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Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?

02 июля 2020 12:12
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – юрист – Александр Костюкевич.

Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?-1

Грозит ли организациям, осуществляющим покос газонов, штрафы при нанесении ущерба здоровью человека либо транспортному средству?

Александр Костюкевич, юрист:
Чем больше будет страховых случаев, тем больше будет страховых в следующем году выплат. Мы должны разбирать два момента: если транспортное средство движется, косит траву трактор, вылетает камень на серьезной скорости – это будет дорожно-транспортное происшествие. Вызываем ГАИ – составляется акт о ДТП.

Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?-4

Если автомобиль стоит во дворе, и косарь повредил его?

Александр Костюкевич:
Это уже будет не «Ремавтодор». Это уже ЖРЭО – более мелкие организации. Такая позиция: ты обращаешься с претензией – они откажут. Ты обращаешься в суд – и тогда уже будет принято решение. Тогда они уже выплатят. Нужно понимать: вышли – зафиксировали. У нас всех есть мобильные телефоны – сфотографировать.

Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?-7

Как доказать, что именно камень, вылетевший из газонокосилки, повредил транспортное средство?

Александр Костюкевич:
Здесь мы только фиксируем причиненный ущерб. То есть, есть ли свидетели, видеозапись посмотреть.

И организации ЖЭСа должны понимать, если мы используем мотокосы – там не леска, а тросики меленькие – они способны дерево перерубить маленькое. И если попадется камень, то вред, причинный здоровью, может быть полностью возмещен. Мы обращаемся к врачу, он определяет, какое повреждение, какие лекарства необходимы – назначение мы должны четко соблюдать. Если нужен какой-то массаж либо восстановительные процедуры. Мы собираем чеки на лекарства.

# Консультация юриста # общество # Александр Костюкевич

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