Что делать, если камень, вылетевший из-под колеса газонокосилки, повредил автомобиль?

Александр Костюкевич, юрист: Чем больше будет страховых случаев, тем больше будет страховых в следующем году выплат. Мы должны разбирать два момента: если транспортное средство движется, косит траву трактор, вылетает камень на серьезной скорости – это будет дорожно-транспортное происшествие. Вызываем ГАИ – составляется акт о ДТП.

Александр Костюкевич: Это уже будет не «Ремавтодор». Это уже ЖРЭО – более мелкие организации. Такая позиция: ты обращаешься с претензией – они откажут. Ты обращаешься в суд – и тогда уже будет принято решение. Тогда они уже выплатят. Нужно понимать: вышли – зафиксировали. У нас всех есть мобильные телефоны – сфотографировать.

Если автомобиль стоит во дворе, и косарь повредил его?

Как доказать, что именно камень, вылетевший из газонокосилки, повредил транспортное средство?

Александр Костюкевич:

Здесь мы только фиксируем причиненный ущерб. То есть, есть ли свидетели, видеозапись посмотреть.

И организации ЖЭСа должны понимать, если мы используем мотокосы – там не леска, а тросики меленькие – они способны дерево перерубить маленькое. И если попадется камень, то вред, причинный здоровью, может быть полностью возмещен. Мы обращаемся к врачу, он определяет, какое повреждение, какие лекарства необходимы – назначение мы должны четко соблюдать. Если нужен какой-то массаж либо восстановительные процедуры. Мы собираем чеки на лекарства.