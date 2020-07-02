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Хроника коронавируса в Беларуси. Что известно на 2 июля

02 июля 2020 10:34
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Новости Беларуси. Ко 2 июля в Беларуси вылечились от COVID-19 и отпущены из медучреждений 48 738 пациентов.

По сведениям Минздрава, размещённым в Telegram-канале, в стране инфекция обнаружена у 62 698 человек. На территории республики скончались 405 пациентов с хроническими заболеваниями и коронавирусом.

В Беларуси сделано 1 028 349 тестов на COVID-19.

Как получить материальную помощь медсотруднику, который заразился коронавирусом?

Об этом рассказала представитель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Ольга Шастина (здесь подробнее).

# Коронавирус # общество # Ольга Шастина

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