Что делать, чтобы привить ребёнку интерес к учёбе? Советы психолога

Почему у одних детей параграфы отскакивают от зубов, а у других – нет? Спросим у психолога. Ольга Гома, детский и семейный психолог:

Дети дошкольники очень любознательные, им интересно абсолютно все. С раннего детства они ползают, хотят все посмотреть, узнать, а что часто делают родители? Они ходят за этим ребенком и все запрещают («не лезь туда, не трогай, не делай, это нельзя»), тем самым убивая интерес.

Пытливым детишкам родители, сами того не желая, «отрывают» всякое желание изучать неизученное, а начинается все с того самого периода «почемучек». Ольга Гома:

Дети задают очень много вопросов, родители ленятся повторять ответ на этот вопрос много раз, хотя ребенку часто это просто необходимо. Также от родителей ребенок может услышать: «Отстань, не сейчас, я занята, давай поговорим позже». И соответственно, этот интерес не удовлетворяется и постепенно угасает.

Учиться никогда не поздно, но бывает слишком рано. Вкладывая знания в неокрепшие детские головы, можно добиться естественного отторжения – потери интереса к процессу. Ольга Гома:

Дети до школы уже знают практически всю программу начальных классов, когда они приходят в школу, им практически нечему учиться. Важно понимать, что ребенок действительно может устать, он элементарно может не справиться. Помогите ребенку распределить ресурсы.

Будешь плохо учиться – станешь дворником. Теперь такой манипуляцией современного ребенка не возьмешь. Сегодня можно и с метлой в руках стать либо популярным блогером, либо владельцем клининговой компании. Примеров масса. Ольга Гома:

Я бы очень хотела, чтобы родители изменили свое отношение к урокам и оценкам ребенка, потому что намного важнее ваше отношение к ребенку и его отношение к самому себе. Когда он понимает, что его не оценивают по его каким-то заученным знаниям, он будет гораздо с большим уважением относиться к себе.

Зачастую школьная программа не привлекает ребенка, а пресная домашка и вовсе переваривается с трудом. Превратите учебу в увлекательный квест с ассоциациями.

Ольга Гома:

Лучше научить ребенка не заучивать какую-то информацию. Нет ничего страшного, если он научится списывать – это будет его мотивировать искать разные решения, лавировать в этом мире. Это гораздо больше поможет ему в жизни, чем просто решить задачу по правилам.