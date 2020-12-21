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В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры

21 декабря 2020 06:59
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Новости Беларуси. Новый подход в решении экологических проблем в Могилевском районе. Там повсеместно внедряют раздельный сбор мусора. Владельцы частных домов начали получать бесплатные контейнеры для сортировки вторичных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры-1

Первые баки достались жителям агрогородка Речки. На очереди – Буйничи. В течение 2021 года такой цветной тарой обещают обеспечить весь район. В комплекте два контейнера – черный для твердых коммунальных отходов, а все, что идет на переработку, например, бумага, пластик, должны отправляться в желтый.

В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры-4

Сергей Мельничук, начальник отдела по благоустройству коммунального предприятия «Жилкомхоз»:
Это экологично, это эстетичный внешний вид только плюс. Люди довольны, получили, за день мы раздали порядка 120 контейнеров это 60 домовладений.

В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры-7

Нина Баханкова, жительница агрогородка Речки:
Меньше будет пластика валяться везде. Пластик же тоже вредное вещество. Чтобы не разлагался, вот, на переработку.

В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры-10

Ольга Буглак, жительница агрогородка Речки:
Очень хорошо, удобно. Все-таки живем в частном секторе. Это и ветер, и собаки, и кошки. А сейчас контейнеры с крышками, закрыты. Все будет очень хорошо, культурно, цивилизовано.

В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры-13

Мусор сортируется оператором вторичных материальных ресурсов. Новые правила помогут сократить его работу в два раза.

# Мусор # общество # Сергей Мельничук # Нина Баханкова # Ольга Буглак # Фотофакт

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