В Могилёвском районе внедряют раздельный сбор мусора. В частных домах появились бесплатные контейнеры

Новости Беларуси. Новый подход в решении экологических проблем в Могилевском районе. Там повсеместно внедряют раздельный сбор мусора. Владельцы частных домов начали получать бесплатные контейнеры для сортировки вторичных отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые баки достались жителям агрогородка Речки. На очереди – Буйничи. В течение 2021 года такой цветной тарой обещают обеспечить весь район. В комплекте два контейнера – черный для твердых коммунальных отходов, а все, что идет на переработку, например, бумага, пластик, должны отправляться в желтый.

Сергей Мельничук, начальник отдела по благоустройству коммунального предприятия «Жилкомхоз»:

Это экологично, это эстетичный внешний вид – только плюс. Люди довольны, получили, за день мы раздали порядка 120 контейнеров – это 60 домовладений.

Нина Баханкова, жительница агрогородка Речки:

Меньше будет пластика валяться везде. Пластик же – тоже вредное вещество. Чтобы не разлагался, вот, на переработку.

Ольга Буглак, жительница агрогородка Речки:

Очень хорошо, удобно. Все-таки живем в частном секторе. Это и ветер, и собаки, и кошки. А сейчас контейнеры с крышками, закрыты. Все будет очень хорошо, культурно, цивилизовано.