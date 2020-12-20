«В интернете проиграли». Вадим Боровик об изменениях протестного движения, санкциях Евросоюза и слове «революция»

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P. S.» политический аналитик Вадим Боровик. Юлия Бешанова, ведущая СТВ:

Вот уже 134 дня мы наблюдаем протестные движения в Минске и во всех областных городах. Ровно 10 лет назад примерно в это же время проходила «Площадь». Тогда, чтобы успокоить людей, понадобилось гораздо меньше времени. С чем связано то, что так долго и так растянуты во времени и пространстве такие массовые выступления людей на улицах? Вадим Боровик, политический аналитик:

Во-первых, организаторам «Площади» хватило интеллектуального развития на тот момент в большинстве своем признать ошибку, многие каялись, извинялись прямо на камеру. Сегодня мы их часто в эфирах государственных каналов видим, они у нас там анализируют экономические процессы, возглавляют партии, все счастливы, здоровы и все хорошо. Здесь те, кто эти процессы запустили, во-первых, готовились. И готовились не самостоятельно, а с очень серьезным участием иностранных спецслужб. Это нельзя отрицать, это уже доказано, показано и в средствах массовой информации, и соответствующие наши генералы, и на уровне Президента это озвучивалось. Конкретно готовились, это была целая процедура.

Какая-то разовая акция, чудак какой-то с одним флагом вышел на мост, и республиканский портал публикует как новость Посмотрите, сегодня уже нет этих массовых мероприятий. Но какая-то разовая акция, чудак какой-то с одним флагом вышел на мост, и республиканский портал, который на себя взял такую роль оппозиционного рупора, публикует как новость: стал Вася Пупкин на мосту с флажком. Испортили имущество где-то в центре города, разрисовали, какую-то картошку куда-то поставили, какая-то недалекая дамочка сумочку свою выбросила – опубликовали, нарисовали. Флешмоб. Это раздувание. Понимаете, когда уже затухло и всем хочется спокойствия, спокойной размеренной жизни, начинают выковыривать из носа какую-то глупость. Если раньше даже какие-то действия чьи-то и судьба кого-то действительно волновала, может быть, какое-то сопереживание было – ну, мы же все люди. Глава МВД где-то высказывался, что правоохранительная система в целом сработала правильно, но там, где были действия более жесткие, мы извиняемся и хотели бы, чтобы в дальнейшем мы в Беларуси не приходили к конфронтации силового блока и граждан. И со стороны главы государства это звучало, и со стороны политиков республиканского уровня. Сегодня – вы поймите одну вещь – простому гражданину невозможно спокойно провести выходные со своими детьми, куда-то съездить, отдохнуть. Особенно это касается столицы. Страна-то живет, это в столице наводят этот шухер. Вызывает раздражение. Вот я сегодня еду – подвозил человека по микрорайону одному – изрисовали вдоль трамвайных путей целую улицу на уровне пояса этими красными полосками. Слушайте, испортили имущество. А чудаки там, которые окопались в Западной Европе, они же говорят: побольше портите имущество, чтобы больше было работы у коммунальных служб. То есть они говорят (я перевожу, чтобы население понимало): залезьте в карман к каждому белорусу, пускай коммунальные службы вместо того, чтобы обслуживать коммунальную систему перед отопительным сезоном (мы его уже запустили успешно), вместо того, чтобы где-то благоустройство к Новому году еще более качественно осуществить – посмотрите, какой красивый Минск, сейчас засветился всеми огнями – пускай они занимаются, мы будем гадить, а вы будете за нами подбирать.

Даже при отсутствии серьезной ошибки начинают пытаться раздувать из мелочей полымя и иногда спекулировать на проблеме Вадим Боровик:

Два момента. Первое – никогда ни одна власть абсолютно безошибочно не действует. Чем больше ты делаешь, тем больше можно к чему-то найти претензию. Вопрос в другом. Зачастую даже при отсутствии серьезной какой-то стратегической ошибки начинают пытаться раздувать из мелочей полымя и иногда спекулировать на проблеме. Самый простой пример: коронавирус. В марте еще 200 человек не было заболевших, раздували, просто грязью обливали все руководство Беларуси, весь Минздрав, руководителя страны – все плохо, все неправильно делаете, надо всех посадить, запереть. Посмотрите, что сейчас в Европе происходит. Выходят демонстранты с требованием: выпустите нас подышать свежим воздухом. Посмотрели статистику по итогам нашей работы, самый главный показатель – не были переполнены больницы. Самый главный показатель – то, что мы реально смогли в Беларуси оказать всем медицинскую помощь. И сегодня две тысячи практически заболевших в день. Призывали сегодня выйти максимальное количество, завершить зимнюю акцию. Что вы не думаете о белорусах? Вы же разносите инфекцию, вы нам все лето, осень разносите инфекцию. Юлия Бешанова:

Когда проводили парад на 9 Мая, это был один из аргументов. Вадим Боровик:

Это был скандал.

Взяли в заложники нашу принцессу, которую 100 % обяжут закрыть атомную станцию. Что будем делать с кредитом российским многомиллиардным? Дальше скандалили по поводу атомной станции. Проблема. Хорошо, давайте решение, друзья мои. Вы скандалите, вы взяли в заложники нашу принцессу, которую 100 % обяжут закрыть атомную станцию. Что мы будем делать с кредитом российским многомиллиардным и что мы будем отдавать? Что мы будем делать с Островцом? Вот этот городок. Жители Островца, подумайте: если уважаемая Света придет к вам на 45 дней, как она обещает, закроют станцию, ваш городок умрет, это будет просто мертворожденный ребенок. А что будет со всеми заправками, которые мы построили по стране? Мы хотим идти в XXI век, транспорт развивать экологический – электромобили, понижать ставку, то есть идти в самые высокие технологии. Нам чудаки предлагают пойти по пути тех стран, которые пользуются, пытаются воспользоваться внутриполитической ситуацией в Беларуси. Мы этого не допустим.

Они методикой 1973 года пытаются разговаривать со студентами в XXI веке Но нужно понимать, что ошибки были, что нельзя говорить: «Все у нас хорошо», «Не было допущено». Мы немножко промедлили. Первое – интернет упустили. Я главе государства, когда мы встречались, говорил: Александр Григорьевич, проблема, что мы в аудиторию пускаем зачастую неподготовленных людей разговаривать со студентами. Они методикой 1973 года пытаются разговаривать со студентами в XXI веке. Должны прийти люди, которые способны чувствовать молодежь, способны до них доносить эту мысль на простом, доходчивом языке. Юлия Бешанова:

Где таких людей взять? Ведь этому не научишь. Вадим Боровик:

Их надо готовить, но не по такой методике, что мы загнали их куда-то и провели семинар. С ними надо работать, и предметы должны правильно называться. Не должно быть предмета «Идеология белорусского государства» – это название неправильное, потому что это название не вызывает интереса у подростка 17-22 лет. Ну, не интересно ему. Назовите «Техника управления массовым сознанием», Public relations, «Информационные технологии». Вы в предмет «История Беларуси» можете внести все необходимые технологии. Вы же девушке не говорите: «Давай, пошли со мной завтра, сейчас вот пойдем с тобой переспим». Вы говорите: «Пойдем в кафе, давай пообщаемся, я в тебя влюблен», и тогда уже как кульминация – ваша любовь, детки и так далее. Если вы ей сразу предложите… Нельзя сказать: «Иди люби родину». Нужно подвести к любви к родине. Нужно показать опасность, но это надо сделать грамотно. Вот здесь мы работаем не очень качественно. Намного прогрессивнее стали каналы белорусские, картинка лучше, у нас нет этого нагнетания, как в свое время в России – немножко с Украиной они переборщили, перегнули палку. Здесь мы работаем грамотнее. В интернете проиграли. Немножко нам надо снять концентрацию на главе государства политической ответственности, переложить на партии, на парламент. У нас, слава богу, появились говорящие парламентарии. Прошлые все сроки вообще сидели, молчали, единицы были, кто мог два слова связать.

Светлана Тихановская молодец, признала, что она не избранный Президент Беларуси Юлия Бешанова:

Очень много громких заявлений за последние две недели сделали наши так называемые альтернативные представители народа Беларуси, которые живут сейчас за рубежом. Одно из ключевых высказываний Светланы Тихановской – она сказала, что «я больше не буду представляться как избранный Президент Беларуси». Она теперь формулировкой «лидер демократической Беларуси» подписывает все документы, которые выходят из-под ее пера. Как можно это прокомментировать? Вадим Боровик:

Первый шаг – видите, уже честный шаг. Светлана Тихановская молодец, признала, что она не избранный Президент Беларуси. Для того, чтобы назвать себя Президентом Беларуси (это порядочный шаг), надо показать бюллетени, подписанные местными комиссиями, Центральной избирательной комиссией. Есть определенная процедура вступления в должность. И Светлана честно сказала: «Я – не избранный Президент Беларуси». Поэтому все должны понимать, кто выходит: они выходят за человека, который не обладает легитимностью на территории Республики Беларусь. И в случае захвата власти незаконным путем будет находиться у власти хунта, понимаете? Просто хунта.

Нужно слово «революция» сделать полуругательным, криминальным Нам надо к чему прийти, белорусам? Нам нужно слово «революция» сделать полуругательным, криминальным. Наши два лидера коммунистов – Сокол и Карпенко – было бы очень хорошо, если бы, не торопясь, спокойно пришли мы к тому, что они обратились бы к Президенту, к парламенту: «Давайте день этой Октябрьской революции назовем «Днем памяти», «Днем народного согласия». Не нужно никого гнобить, с уважением. У нас торговый и экономический партнер Китай с этой идеологией, партия коммунистическая конструктивную позицию занимает. Но в целом у нас не должен быть праздник одной партии. День национального согласия. Надо помнить, что в этот день, с одной стороны, изменилась социально-политическая формация, с другой стороны – гражданская война, а с другой стороны – коровники в церквях, а с другой стороны – тысячи изнасилованных матросами и солдатами гимназисток. Все это было. Зачем нам праздновать? Мы должны относиться к любому изменению социально-политического строя революционным путем. Это нам показывают и Украина, и Киргизия, извините, самая нищая республика из всех стран СНГ, у которой уже было пять революций, и президенты или садились, или уходили в отставку. Мы должны сказать, что это переворот, что это зло. Потому что когда вы ребенку в школе говорите «7 ноября – выходной», он спрашивает: «А что мы празднуем?» – «Революцию». Он не будет воспринимать то, что в результате этой революции в течение того-то были победы, были достижения (это хорошо), но он будет понимать, что мы как власть, как общество такую форму изменения строя приемлем. Не должны. Уважая традиции, уважая те достижения, которые были в обществе, мы должны сказать: любая революция для белорусов – нет. Говорят, белорусам легко досталась независимость. Мы положили каждого третьего белоруса для того, чтобы быть сегодня независимыми.

Тихановская должна брать на себя ответственность, но даже в период электоральной кампании она на себя ответственность не брала Юлия Бешанова:

В этом же интервью она сказала о том, что ей запретили говорить о том, что она «слабая женщина». Это тоже цитата. Вадим Боровик:

Она должна брать на себя ответственность, но даже в период электоральной кампании она на себя ответственность не брала. Юлия Бешанова:

За что сейчас брать ответственность? За то, что происходит в Беларуси? Вадим Боровик:

Она не способна брать. Ведь когда она шла на выборы, она говорила, что «я иду на выборы, чтобы провести новые выборы». Сейчас на переговорах с коллегами она говорит: «Я же здесь ничего не решаю». Она сама сказала своим сторонникам – там советник Вячорка, и кто там еще рядом с ней – они ей, в принципе, диктуют, что говорить. Вы поймите: конечно, с ней будут встречаться. Если эта операция планировалась, организовывалась, Telegram-каналы, телевизионные каналы у нас из Польши вещают и прочее, если там это подготавливалось на стадии только предвыборной кампании, естественно, сегодня (не удался блицкриг в Беларуси) каким-то другим методом – оказанием экономического и политического давления – пытаются смести политический строй. Но это не получится.

Первое, что посоветовал бы нашим активным белорусам – хорошо ознакомиться с Уголовным кодексом Республики Беларусь Вадим Боровик:

Я бы первое, что посоветовал нашим активным белорусам, особенно которых вовлекают в такого рода структуры, – хорошо ознакомиться с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Есть уголовные правонарушения. И если некоторые политики, скрываясь за рубежом, рассчитывают на то, что если что, она просто не вернется сюда до тех пор, пока, как она рассчитывает, здесь не произойдут какие-то политические процессы, то здесь граждане, которые будут вовлечены в создание квазигосударственных структур, в попытки захвата незаконным путем государственной власти, будут привлечены к уголовной ответственности. И потом не нужно обвинять, показывать сюжеты, что Виталик такой хороший, вот у него маленькая дочка, он прекрасный художник, сценарист, дизайнер и так далее. Он просто планировал выйти с гранатой, с каской на улицу или он планировал создать штаб по захвату какого-то государственного учреждения. Ну, Виталик. У маньяка Чикатило тоже дочка была, понимаешь? Этот маньяк убил около сотни человек, это страшное преступление. Но вы поймите, обернуть страну в хаос… Мы сегодня видим на примере нашей южной братской соседки Украины, когда часть территории уплыла от них, две непризнанные республики, десятки тысяч погибших, экономика находится в ужасном положении. И что они получили? Сегодня уже Зеленского они не любят. Пускай они расскажут, сколько стоит место в Раде, и за сколько месяцев оно отбивается.

У государства есть определенные киты, на которых оно держится, фундамент. Вот они бьют сразу по трем блокам Юлия Бешанова:

Если говорить о давлении извне, нам на этой неделе предъявили третий уже пакет санкций, там 29 физлиц, 7 компаний. Всего, по-моему, уже 88 человек, которые попали в эти санкционные списки. Вместе с тем в одной из газет была такая интересная цитата, что сами представители Евросоюза крайне разочарованы теми санкциями. Не складывается ли впечатление, что это формальное стремление сохранить лицо Евросоюза? Вадим Боровик:

Во-первых, никакие санкции характеризовать позитивно нельзя. Все это плохо, и правильно наш МИД сказал, что это вандализм – в XXI веке такими методами пытаться оказывать давление на суверенное государство. Юлия Бешанова:

В одной немецкой газете на этой неделе охарактеризовали санкции, которые Евросоюз ввел в отношении Беларуси.

Вадим Боровик:

Понятно, недовольны. У государства есть определенные киты, на которых оно держится, фундамент. Это составляющая экономическая, социально-политическое согласие и блок военный, силовой, который обеспечивает стабильность. Вот они бьют сразу по трем блокам. Социально-политическую стабильность они как разрушали? Они начали тапком убивать Президента. На выборах они начали сакральность власти, уважение к власти опускать. Вспомните, что в Facebook творилось, в социальных сетях, когда они любого человека, который занимал альтернативную позицию, просто смешивали с грязью. Спортсмены многие, кто там, слабохарактерные многие были вынуждены отступить. Силовой блок. Угрожают семьям сотрудников. Слушайте, завтра вашу дочь будут насиловать, вы позвоните «102», другого телефона нет. И когда «Беркут», по-моему, в Украине был, они уехали в Ростов. Уехали – и начался беспредел. Приходили с автоматом и с доверенностью, собственность уходила за копейки, потому что люди теряли имущество и с 300 долларами прилетали сюда, в Беларусь, покупали домик в деревне. И касательно экономики: и по экономике бьют, а это уже базис, потому что экономика – это то, за что мы содержим силовой блок, и то, за что мы обеспечиваем социально-политическую стабильность. Сегодня Лукашенко должен ходить по больницам, обеспечивать выплату пенсий и думать, как утвердить бюджет на следующий год, чтобы мы все получили заработную плату, чтобы работали больницы, чтобы силовой блок развивался. И они говорят сегодня: мы развалим белорусскую экономику, мы введем такие санкции, чтобы те предприятия, которые являются системообразующими, не смогли выплачивать поступления в бюджет (налоговые отчисления). Соответственно, граждане пострадают, заработной платы не будет, налоговых отчислений не будет и развалится.

Вы санкциям радуетесь из-за того, что крупнейший застройщик Беларуси под санкции попал? Но самое главное, давайте по примеру. Чудаки, которые живут в «Минск Мире», вы там любили вешать флаги. Сегодня Dana Holdings – это сербы – это очень состоятельная семья, миллиарды долларов, офшоры. Они свободные люди – (взяли – прим. ред.) свои капиталы, сели в хороший личный самолет, полетели в любую страну, где обеспечены гарантии их капиталу, и начали развиваться. Вы же вложили деньги в эту недвижимость, которая там сейчас построена. И уже на этом что-то закредитовано, где-то какие-то потери будут, но в целом все их инвестиции, их здесь присутствие обеспечено гарантиями в первую очередь первого лица и социально-политической стабильностью в стране. Завтра вы, вешая вот эти флаги, разваливая нашу социально-политическую систему, вынудите инвесторов покинуть Беларусь. Мы этого не допустим, но предположим. Вы же останетесь жить на стройке. У вас там должны возникнуть красивые башни, Международный финансовый центр, инфраструктура социальная, а вы останетесь жить на стройке. А что будет с теми, кто вложил сегодня деньги в недвижимость, и еще дома не завершены? Так чему вы радуетесь? Вы санкциям радуетесь из-за того, что крупнейший застройщик Беларуси под санкции попал? Мы найдем, как эти вопросы решить.