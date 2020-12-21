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Некоторые больницы в регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы

21 декабря 2020 06:31
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Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее для лечения пациентов с коронавирусом больницы возобновляют привычную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые больницы в регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы-1

21 декабря начинается прием профильных больных в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкологического диспансера. Эпидемиологическая ситуация в Могилеве также позволяет некоторым лечебным учреждениям вернутся к обычному ритму работы, в частности речь идет об областной больнице инвалидов Отечественной войны.

Некоторые больницы в регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы-4

Кроме того, сегодня начнется подготовка к приему профильных больных сразу в четырех отделениях Брестской областной клинической больницы. Несколько дней займет дезинфекция кардиологического, гастроэнтерологического, ревматологического отделений и отделения торакальной хирургии.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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