Некоторые больницы в регионах Беларуси возобновляют обычный режим работы

Новости Беларуси. Перепрофилированные ранее для лечения пациентов с коронавирусом больницы возобновляют привычную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 декабря начинается прием профильных больных в хирургическом корпусе Витебского областного клинического онкологического диспансера. Эпидемиологическая ситуация в Могилеве также позволяет некоторым лечебным учреждениям вернутся к обычному ритму работы, в частности речь идет об областной больнице инвалидов Отечественной войны.