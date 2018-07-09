Врачи и учителя – должностные лица и не могут брать подарки?

Новости Беларуси. О том, чем взятки отличаются от подарков, говорили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Здесь есть определённая тонкость. Главное предназначение врача – это оказывать медицинскую помощь, главное предназначение учителя – это обучать, воспитывать учащихся.

Вот в процессе оказания медицинской помощи, учебного процесса они не являются должностными лицами.

Но, вместе с тем, определённые врачи могут выдавать, допустим, больничные листки, определённые учителя могут принимать зачёты и экзамены. Когда врач выдаёт больничный листок, когда учитель принимает зачёт либо экзамен, он уже приравнивается в этот момент к государственному должностному лицу и на него распространяются те ограничения, которые предусмотрены в законодательстве для должностных лиц. В Гражданском кодексе Республики Беларусь есть норма, которая запрещает дарение определенным категориям лиц, есть перечень. И в этом перечне есть, в том числе, работники здравоохранения, учреждений образования. Они не имеют права принимать подарки от лиц, которые находятся на лечении в этих учреждениях, обучаются, либо их родственников – в связи с тем, что они являются пациентами либо учениками. За исключением обычных подарков стоимостью, не превышающей пятикратный размер базовой величины. Базовая величина установлена у нас 24,5 рубля, то есть, пятикратный размер – 122,5 рубля на сегодняшний момент.

В каких случаях подарок считается взяткой?