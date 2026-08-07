Что делать белорусам, чтобы сохранить мир? Лукашенко назвал простую формулу

Гладко на бумаге, а практика оставляет желать лучшего. Такую оценку сельской торговле сегодня, 7 августа, дал Александр Лукашенко во время совещания в Вилейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговля играет далеко не последнюю роль в качестве жизни на селе. При этом вопросов в отрасли в целом еще хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента и качества товаров. В сельской местности все это ощущается особенно остро. Выбор магазинов зачастую ограничен, а для небольших и отдаленных населенных пунктов автолавка порой остается единственной возможностью купить на месте все необходимое. «Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе.

Вместе с тем имеет значение не только ассортимент на полках, но и стоимость товаров для покупателя. Поэтому еще одна ключевая тема совещания – ценообразование. В целом ситуация на потребительском рынке остается достаточно спокойной. По данным Белстата, с начала года цены на товары и услуги выросли на 2,9 %. При этом по отдельным позициям подорожание оказалось гораздо ощутимее. «Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах. Но за каждым решением и сухой статистикой стоит жизнь конкретных людей. Поэтому рабочие поездки Президента нередко заканчиваются общением с местными жителями. Так было и сегодня. В Вилейке разговор получился максимально открытым – обсуждали зарплаты, уровень жизни, развитие регионов и то, что действительно волнует каждого.

– Я когда-то была на вашей первой встрече, вы тогда приезжали к нам в Вилейку. Наверное, лет 20, чуть-чуть больше назад. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы намекаете на то, что уже хватит? – Нет, я намекаю на то, что все-таки намного стали лучше жить. Александр Лукашенко:

Мы действительно стали жить лучше. Вот я начальникам говорил: лучше стали. Я борюсь за деревню, чтобы она сохранилась в каком-то виде. Начали строить эти агрогородки и создавать. Я понимаю, что население на хуторах жить уже не будет. Оно хочет жить в городе. Давайте сельский город создадим – агрогородок. 1300 или 1400 агрогородков. За эту пятилетку до каждого агрогородка будет дорога. 100 процентов. Мы уже план определили, деньги выделили, начали строить, где не построено. Но в основном уже и дороги есть. Люди стали жить намного лучше. И тот, кто хочет хорошо жить, у нас может жить хорошо. Так сложилось сегодня: война там, война там. И Россия, Восток через Беларусь сегодня, через это узкое горлышко, общается с Западом, с Европой. Огромный поток идет через нас. Кто-то тормозит от конкуренции, идет борьба. Но нашим белорусам надо не спать, надо шевелиться. Сейчас все мечтают, чтобы мир был. И еще неизвестно, как будет. Поэтому для того, чтобы мир был, я вам простую формулу дам: надо работать самим. Вот хлеб соберем, уберем все как положено, распашем все поля, в промышленности будем работать и продавать продукцию – будет мир. Как только перестанем работать, те, кто не работают, начнут воровать. У тех, кто работает, начнется драка. Придем к войне.