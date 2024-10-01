Что делает государство для пенсионеров – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты

О Дне пожилого человека в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказала Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
О Дне пожилого человека в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказала Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Александр Меженный, ведущий:
Если мы говорим про участие государства, тут действительно много всего. Во-первых, с сегодняшнего дня, это такой подарок к празднику, как говорится, повышаются пенсии, все виды пенсии повышаются, это здорово. Помимо всего прочего, смотрите, действует Институт третьего возраста. У нас можно работать, при этом быть на пенсии, то есть можно получать и пенсию, и зарплату. Государство делает много. Что еще? Возможно, мы о чем-то не знаем.
Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
В настоящее время в нашей стране более 2 миллионов человек – это лица пенсионного возраста, которые достигли общепенсионного возраста. Из них более 1,8 миллиона человек – это ветераны труда. То есть это те люди, которые в свое время наработали уже стаж работы либо службы: мужчины более 30 лет, женщины – более 25 лет. Поэтому, конечно, здесь государство позаботилось о том, чтобы предоставить такому большому количеству наших людей старшего возраста какие-то определенные гарантии, какие-то определенные льготы. Ежегодно, с 1 мая по 31 октября, во время проведения сельскохозяйственных работ наши пенсионеры имеют право льготного проезда, им предоставляется скидка. То есть за полцены у нас человек может проехать спокойно на дачу, в деревню для того, чтобы посетить свой любимый огород.
Юлия Самусенко, ведущая:
К сегодняшнему празднику приурочены какие-то акции, может быть, мероприятия интересные?
Ольга Дубовик:
Проводится большая республиканская акция «Уважение, Забота, Ответственность», которая у нас уже стала традиционной и проводится ежегодно, третий год, к 1 октября.
Слова самой акции уже говорят сами за себя: о том, что мы должны проявить в этот период уважение, заботу и также ответственность по отношению к своим близким и вообще по отношению к людям старшего возраста. Проходят диалоговые площадки с молодежью и гражданами старшего возраста. Проходят чествование долгожителей, ветеранов труда и ветеранов войны. К ним приходят на дом и оказывают какую-то посильную помощь. Граждане старшего возраста могут посетить бесплатно нотариусов. Адвокаты также проведут бесплатные консультации. Проводятся серебряные ярмарки вакансий для того, чтобы граждане предпенсионного и пенсионного возраста могли найти себе работу, если вдруг у них возникла такая потребность. Конечно же, это общение с молодежью. Проводятся круглые столы, диалоговые площадки во всех регионах. Это очень многочисленная акция c молодежью. Наша молодежь также не остается в стороне от оказания помощи в рамках акции «Уважение, Забота, Ответственность» и выходит на дом, помогает нашим одиноким пожилым людям, людям с инвалидностью. Оказывают посильную бытовую и социальную помощь, могут сходить за продуктами, за лекарством.
Подробнее в видео.