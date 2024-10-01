Что делает государство для пенсионеров – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты

О Дне пожилого человека в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь рассказала Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:

Если мы говорим про участие государства, тут действительно много всего. Во-первых, с сегодняшнего дня, это такой подарок к празднику, как говорится, повышаются пенсии, все виды пенсии повышаются, это здорово. Помимо всего прочего, смотрите, действует Институт третьего возраста. У нас можно работать, при этом быть на пенсии, то есть можно получать и пенсию, и зарплату. Государство делает много. Что еще? Возможно, мы о чем-то не знаем.

Ольга Дубовик, консультант главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

В настоящее время в нашей стране более 2 миллионов человек – это лица пенсионного возраста, которые достигли общепенсионного возраста. Из них более 1,8 миллиона человек – это ветераны труда. То есть это те люди, которые в свое время наработали уже стаж работы либо службы: мужчины более 30 лет, женщины – более 25 лет. Поэтому, конечно, здесь государство позаботилось о том, чтобы предоставить такому большому количеству наших людей старшего возраста какие-то определенные гарантии, какие-то определенные льготы. Ежегодно, с 1 мая по 31 октября, во время проведения сельскохозяйственных работ наши пенсионеры имеют право льготного проезда, им предоставляется скидка. То есть за полцены у нас человек может проехать спокойно на дачу, в деревню для того, чтобы посетить свой любимый огород. Юлия Самусенко, ведущая:

К сегодняшнему празднику приурочены какие-то акции, может быть, мероприятия интересные?