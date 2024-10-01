В Бресте провели кардиохирургическую операцию инновационным для страны методом
Качественная и доступная медицина. В Беларуси выстроена система здравоохранения, которая позволяет каждому жителю получить любой вид медпомощи, в том числе самой высокотехнологичной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение новых технологий и методов лечения, сокращение листа ожидания – все это было бы невозможно без подготовленного и профессионального медицинского персонала. А потому повышению квалификации кадров, которые трудятся в отрасли, уделяют особое внимание.
В Брестской областной клинической больнице провели кардиохирургическую операцию уникальным для Беларуси методом. Впервые инновационный аортальный клапан – разработка российских ученых – ввели в сердце пациента посредством бедренной артерии.
Такой малоинвазивный метод широко применяется в России, для белорусских же кардиохирургов подобный опыт стал первым. Все действия координировали коллеги из Пензы.
Подробности у Кристины Протосовицкой.
Инновационная разработка российских врачей – первый в мире синтетический транскатетерный аортальный клапан. Пока в западной хирургии применяют только животного происхождения. Ради создания одного образца должны погибнуть 5 трехмесячных бычков – используется ткань из их сердца. В Беларуси уже применяли российский синтетический аналог, тогда клапан доставляли через верхушку сердца. Но впервые в Бресте имплантация проходит через бедренную артерию пациента. Это снижает риски и упрощает послеоперационное восстановление. Брестские кардиохирурги ассистируют профессору Владлену Базылеву из Центра сердечно-сосудистой хирургии Пензы, где работают с ноу-хау.
Владлен Базылев, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии г. Пензы:
У нас новая система доставки. Впервые в Беларуси мы привезли так называемую трансморальную систему доставки, то есть доставки клапана сердца через бедренную артерию. Коллегам показываем все возможные варианты, как использовать новый российский клапан. Как сказать, что он новый, этому клапану уже 10 лет. Этот клапан полностью синтетический, он сделан из ПТФЕ. Это единственный в мире клапан, который полностью синтетический, он не подвергается биологической деградации.
В Брестской областной клинической больнице проводят до 300 операций в год на открытом сердце, в том числе и по замене аортального клапана. Мастер-класс от российских коллег включает 6 операций в тандеме, чтобы в будущем применять именно малоинвазивный метод.
Андрей Рыжко, заведующий кардиохирургическим отделением Брестской областной клинической больницы:
До 90 % пациентов с данной патологией оперируются в мире транскатетерным способом, поэтому мы тоже не хотим быть в хвосте... В настоящий момент закуплено 14 транскатетерных клапанов. Шесть из них мы выставим за эти два дня. Восемь будем уже в ближайшие сроки самостоятельно имплантировать.
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