В Бресте провели кардиохирургическую операцию инновационным для страны методом

Качественная и доступная медицина. В Беларуси выстроена система здравоохранения, которая позволяет каждому жителю получить любой вид медпомощи, в том числе самой высокотехнологичной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение новых технологий и методов лечения, сокращение листа ожидания – все это было бы невозможно без подготовленного и профессионального медицинского персонала. А потому повышению квалификации кадров, которые трудятся в отрасли, уделяют особое внимание.

В Брестской областной клинической больнице провели кардиохирургическую операцию уникальным для Беларуси методом. Впервые инновационный аортальный клапан – разработка российских ученых – ввели в сердце пациента посредством бедренной артерии.

Такой малоинвазивный метод широко применяется в России, для белорусских же кардиохирургов подобный опыт стал первым. Все действия координировали коллеги из Пензы.