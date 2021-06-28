Директор санатория Belorus: по-прежнему правительству Литвы нечего сказать и предложить сотрудникам

Илья Епифанов, директор санатория Belorus (Литва):

Как санаторий поживает? Никак не поживает санаторий, по-прежнему мы находимся в подвешенном состоянии. По-прежнему правительству Литовской Республики нечего сказать и нечего предложить сотрудникам санатория, несмотря на то, что в мае были проведены акции протеста в Вильнюсе, несмотря на то, что было собрано и передано в правительство, президенту, в сейм, послание от жителей Друскининкая в поддержку санатория, которые подписали более 6600 человек. Ну это все, знаете, как в колодец – ушло и ушло, прошло и прошло. И никаких изменений в лучшую сторону в отношении судьбы нашего санатория пока со стороны литовского правительства не предпринимается.

В периоды нашей нормальной работы в санатории отдыхали более тысячи человек, в год у нас проходили лечение и реабилитацию более 450 детей инвалидов-колясочников. Ну вот, пожалуйста, прошло с начала года уже, получается, пять месяцев – ну вот пять тысяч человек, в том числе где-то порядка 2,5 тысячи детей и где-то порядка 170-180 детей-инвалидов не получили оздоровление, реабилитацию в нашем санатории.