Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава

Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.
«Конкретные меры и будут предусмотрены». Что обещает уязвимым категориям граждан обновленная Конституция? Подробности здесь.
Мы все вынуждены жить в условиях пандемии. Если вернуться к работе участков для голосования, то все проходило с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Елена Николаевна, это все понятно, что все меры соблюдались. На этой неделе появилась информация, что коронавирусная волна пошла на спад. Так ли это на самом деле?
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Да, это так на самом деле. Заболеваемость ОРИ в стране снижается. И снижение значительное. В течение последней недели это порядка 30 %, притом по всем регионам. Конечно же, снижается как количество наблюдаемых амбулаторно с коронавирусной инфекцией, так и госпитализированных в стационар.
Илона Волынец:
В обновленной Конституции есть момент, который вызвал бурное обсуждение, о том, что каждый из нас должен заботиться о здоровье сам. А как трактовать это? Потому что по-разному обсуждалось это в обществе.
Елена Кроткова:
Медики с большим энтузиазмом и очень доброжелательно отнеслись. И я думаю, что это не только медики, потому что здоровье – это самая большая ценность, которая есть у каждого человека. И здесь, наверное, не скажешь лучше, чем сказал глава государства в своем Послании к белорусскому народу, что даже самая лучшая медицина не гарантирует здоровье, то есть каждый должен заботиться о своем здоровье сам. И здесь государство создает все условия. И в 45-й статье говорится не только о том, что каждый должен заботиться, там прописано то, за что отвечает государство. Государство дает право на охрану здоровья, в том числе это бесплатная помощь. Государство дает право на доступную медицинскую помощь. Оно создает условия для развития физкультуры и спорта, для улучшения охраны труда. Оно создает условия для сохранения окружающей среды и возможность пользоваться оздоровительными учреждениями.
Илона Волынец:
Президент на неделе говорил о том, что у медиков важно сохранить вот этот уровень заработной платы в условиях ковида и дальше. Насколько будет дальше этот момент держаться на контроле, в том числе Министерством здравоохранения?
Елена Кроткова:
Все верно, заработная плата – это очень важный компонент. И, конечно же, Министерством в настоящее время в рамках выполнения поручения Президента принимается ряд нормативных актов, которые позволят сохранить заработную плату, которая сложилась, на уровне 89 % от средней заработной платы в целом по стране. Это по итогам 2021 года. И продолжить ее рост.
Илона Волынец:
Глава государства также говорил, что модернизация будет продолжена в стране. Может быть, поделитесь какими-то планами на этот год?
Елена Кроткова:
Прежде чем делиться планами, нужно отметить, что в 2021 году, несмотря на то, что это был второй год работы в пандемию, финансирование осуществлялось в полном объеме в соответствии с запланированным законом о бюджете. И позволило не только обеспечить рост заработной платы, обеспечить функционирование учреждений в условиях пандемии, закупку лекарственных препаратов, вакцины, переоснащение кислородного хозяйства, но и было введено 27 новых объектов. Это очень важно для здравоохранения. Продолжались капитальные ремонты. Планы такие же амбициозные по вводу объектов, по продолжению ремонтных работ, по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения имеются и на 2022 год. И сумма запланирована в размере 4,5 % ВВП.
Министр образования: вузы могут фактически принять на учебу лишь только 60 % от общего выпуска. Подробности здесь.