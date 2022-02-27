Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава

Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова. «Конкретные меры и будут предусмотрены». Что обещает уязвимым категориям граждан обновленная Конституция? Подробности здесь. Мы все вынуждены жить в условиях пандемии. Если вернуться к работе участков для голосования, то все проходило с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Елена Николаевна, это все понятно, что все меры соблюдались. На этой неделе появилась информация, что коронавирусная волна пошла на спад. Так ли это на самом деле? «Снижается количество наблюдаемых амбулаторно с коронавирусной инфекцией»

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Да, это так на самом деле. Заболеваемость ОРИ в стране снижается. И снижение значительное. В течение последней недели это порядка 30 %, притом по всем регионам. Конечно же, снижается как количество наблюдаемых амбулаторно с коронавирусной инфекцией, так и госпитализированных в стационар. Илона Волынец:

В обновленной Конституции есть момент, который вызвал бурное обсуждение, о том, что каждый из нас должен заботиться о здоровье сам. А как трактовать это? Потому что по-разному обсуждалось это в обществе. «Даже самая лучшая медицина не гарантирует здоровье» Елена Кроткова:

Медики с большим энтузиазмом и очень доброжелательно отнеслись. И я думаю, что это не только медики, потому что здоровье – это самая большая ценность, которая есть у каждого человека. И здесь, наверное, не скажешь лучше, чем сказал глава государства в своем Послании к белорусскому народу, что даже самая лучшая медицина не гарантирует здоровье, то есть каждый должен заботиться о своем здоровье сам. И здесь государство создает все условия. И в 45-й статье говорится не только о том, что каждый должен заботиться, там прописано то, за что отвечает государство. Государство дает право на охрану здоровья, в том числе это бесплатная помощь. Государство дает право на доступную медицинскую помощь. Оно создает условия для развития физкультуры и спорта, для улучшения охраны труда. Оно создает условия для сохранения окружающей среды и возможность пользоваться оздоровительными учреждениями.

Илона Волынец:

Президент на неделе говорил о том, что у медиков важно сохранить вот этот уровень заработной платы в условиях ковида и дальше. Насколько будет дальше этот момент держаться на контроле, в том числе Министерством здравоохранения? Елена Кроткова:

Все верно, заработная плата – это очень важный компонент. И, конечно же, Министерством в настоящее время в рамках выполнения поручения Президента принимается ряд нормативных актов, которые позволят сохранить заработную плату, которая сложилась, на уровне 89 % от средней заработной платы в целом по стране. Это по итогам 2021 года. И продолжить ее рост. Илона Волынец:

Глава государства также говорил, что модернизация будет продолжена в стране. Может быть, поделитесь какими-то планами на этот год? Что в сфере здравоохранения изменится в 2022-м и сколько денег на это выделят?