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Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава

27 февраля 2022 20:46
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Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава-1

Илона Волынец, СТВ:  
Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.   

«Конкретные меры и будут предусмотрены». Что обещает уязвимым категориям граждан обновленная Конституция? Подробности здесь.  

Мы все вынуждены жить в условиях пандемии. Если вернуться к работе участков для голосования, то все проходило с учетом эпидемиологической обстановки в стране. Елена Николаевна, это все понятно, что все меры соблюдались. На этой неделе появилась информация, что коронавирусная волна пошла на спад. Так ли это на самом деле?  

«Снижается количество наблюдаемых амбулаторно с коронавирусной инфекцией»  

Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава-4

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Да, это так на самом деле. Заболеваемость ОРИ в стране снижается. И снижение значительное. В течение последней недели это порядка 30 %, притом по всем регионам. Конечно же, снижается как количество наблюдаемых амбулаторно с коронавирусной инфекцией, так и госпитализированных в стационар.  

Илона Волынец:  
В обновленной Конституции есть момент, который вызвал бурное обсуждение, о том, что каждый из нас должен заботиться о здоровье сам. А как трактовать это? Потому что по-разному обсуждалось это в обществе.  

«Даже самая лучшая медицина не гарантирует здоровье»  

Елена Кроткова:  
Медики с большим энтузиазмом и очень доброжелательно отнеслись. И я думаю, что это не только медики, потому что здоровье – это самая большая ценность, которая есть у каждого человека. И здесь, наверное, не скажешь лучше, чем сказал глава государства в своем Послании к белорусскому народу, что даже самая лучшая медицина не гарантирует здоровье, то есть каждый должен заботиться о своем здоровье сам. И здесь государство создает все условия. И в 45-й статье говорится не только о том, что каждый должен заботиться, там прописано то, за что отвечает государство. Государство дает право на охрану здоровья, в том числе это бесплатная помощь. Государство дает право на доступную медицинскую помощь. Оно создает условия для развития физкультуры и спорта, для улучшения охраны труда. Оно создает условия для сохранения окружающей среды и возможность пользоваться оздоровительными учреждениями.  

Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава-7

Илона Волынец:  
Президент на неделе говорил о том, что у медиков важно сохранить вот этот уровень заработной платы в условиях ковида и дальше. Насколько будет дальше этот момент держаться на контроле, в том числе Министерством здравоохранения?  

Елена Кроткова:  
Все верно, заработная плата – это очень важный компонент. И, конечно же, Министерством в настоящее время в рамках выполнения поручения Президента принимается ряд нормативных актов, которые позволят сохранить заработную плату, которая сложилась, на уровне 89 % от средней заработной платы в целом по стране. Это по итогам 2021 года. И продолжить ее рост.  

Илона Волынец:  
Глава государства также говорил, что модернизация будет продолжена в стране. Может быть, поделитесь какими-то планами на этот год?  

Что в сфере здравоохранения изменится в 2022-м и сколько денег на это выделят?  

Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава-10

Елена Кроткова:  
Прежде чем делиться планами, нужно отметить, что в 2021 году, несмотря на то, что это был второй год работы в пандемию, финансирование осуществлялось в полном объеме в соответствии с запланированным законом о бюджете. И позволило не только обеспечить рост заработной платы, обеспечить функционирование учреждений в условиях пандемии, закупку лекарственных препаратов, вакцины, переоснащение кислородного хозяйства, но и было введено 27 новых объектов. Это очень важно для здравоохранения. Продолжались капитальные ремонты. Планы такие же амбициозные по вводу объектов, по продолжению ремонтных работ, по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения имеются и на 2022 год. И сумма запланирована в размере 4,5 % ВВП.  

Министр образования: вузы могут фактически принять на учебу лишь только 60 % от общего выпуска. Подробности здесь.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Илона Волынец # Марина Артеменко # Андрей Иванец # Елена Кроткова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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