Министр образования: вузы могут фактически принять на учёбу лишь 60% от общего выпуска

Новости Беларуси. Обсудим с гостями, почему в обновленной Конституции так много внимания уделили социальной сфере и зачем в документ вписали вопросы здоровья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Думаю, эти вопросы волнуют каждого из нас. Наш первый пул экспертов – министр образования Беларуси Андрей Иванец, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко и первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова. Андрей Иванович, насколько прогрессивен обновленный Кодекс об образовании и что стоит еще доработать с учетом в том числе требований главы государства? «До 1 сентября нам необходимо внести изменения в 400 нормативных и подзаконных актов»

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Очень важно, что в новом проекте Конституции очень серьезным образом расставлены акценты на сохранение наших историко-культурных традиций и наших духовно-нравственных, фактически белорусских основ. Это очень важно. Потому что сегодня образовательный процесс неразрывно связан с воспитанием. Глава государства четко подчеркнул, что сегодня воспитание должно стать во главе угла при проведении образовательного процесса на всех его уровнях. Конечно, новая редакция Кодекса об образовании является очень прогрессивной. Хочу назвать только одну такую цифру, что в связи с принятием новой редакции данного Кодекса Министерство образования совместно с заинтересованными – до 1 сентября нам необходимо внести изменения в 400 нормативных и подзаконных актов. Это очень большая цифра, но она показывает, что сегодня эта новая редакция захватывает практически все сферы, и не только образования. Это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня высокий уровень нашего образования, доступность нашего образования – это является фактически основой развития всего государства, общества, нашей экономики. Это, конечно, важнейшая задача, которая стоит перед нами. Что будет с зарплатами медиков в 2022-м и стали ли меньше болеть коронавирусом? Комментарий Минздрава читайте здесь. Илона Волынец:

Что будем делать с престижем? Молодой, перспективный, красивый министр – это хорошо, но как привлечь таких же побольше в сферу? За 2021 год заработная плата педработников выросла на 11 % Андрей Иванец:

Сегодня, как и на протяжении предыдущих лет, несмотря на то, что этот тезис набил уже некоторую оскомину, но педагог – это человек, который видит свое призвание, свою жизнь, это человек, который чувствует потребность в общении со своими воспитанниками, с детьми, с учащимися. Конечно, со стороны государства сегодня делается очень много, чтобы повысить привлекательность профессии педагога, в том числе путем увеличения заработной платы. Только за истекший 2021 год заработная плата педработников выросла на 11 %. Конечно, это недостаточно на сегодня, в связи с этим у нас имеются очень четкие задачи, которые были определены главой государства. К 2025 году мы должны достичь уровня заработных плат для профессорско-преподавательского состава – это 150 % от средней по республике и 100 % и 106 % от средней заработной платы по республике для педагогов и учителей.

Илона Волынец:

Модернизация, современные технологии в образовании всегда ли помогают этому процессу? Андрей Иванец:

В первую очередь хотел бы отметить, что в системе образования на всех уровнях – это и учреждения общего среднего образования, средние специальные учреждения образования, наши вузы – ведется комплексная программа по обновлению, модернизации материально-технической базы. Мы сегодня видим, что такие элементы, как технологии дополненной, виртуальной реальности уже используются в том числе и в образовательном процессе в детских садах, школах, и это очень важный элемент. Конечно, такие направления, как естественные научные дисциплины – биология, химия, физика – во многом лучше усваиваются нашими учащимися с использованием современных соответствующих средств обучения. Вся эта работа ведется сегодня на системной основе, очень значительный объем средств выделяется из республиканского бюджета, из местных бюджетов. В том числе эта программа реализуется и в наших учреждениях высшего образования, потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня наши студенты, выпускники являются фактически основой, кадровым составом всех отраслей нашей экономики. И здесь мы особое внимание обращаем на работу с заказчиками кадров. Мы должны понимать, что сегодня и система образования должна готовить не просто высококвалифицированных специалистов, а тех специалистов, которые сегодня востребованы на конкретных производствах, на конкретных рабочих местах. Илона Волынец:

Впереди приемная кампания, родители уже начинают потихоньку волноваться, возможно, искать репетитора. Нужен репетитор или нет? «Вывод о том, нужен репетитор или нет, напрашивается сам собой»