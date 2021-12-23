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Москва и Минск достигли понимания в вопросах интеграции. Как о сотрудничестве с Беларусью высказался Путин?

23 декабря 2021 14:05
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Москве и Минску удалось достичь понимания в вопросах интеграции. 23 декабря на большой пресс-конференции президент России не обошел вниманием тему сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Путин подчеркнул, что сделано много для сближения экономик двух стран и придания им большей конкурентоспособности.  

Москва и Минск достигли понимания в вопросах интеграции. Как о сотрудничестве с Беларусью высказался Путин?-1

Владимир Путин, президент России:
У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата.  

Причем, по мнению российского лидера, согласование позиций было долгим и непростым процессом. Но по основным вопросам достигнуто понимание.  

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Путин # Фотофакт

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