Мускат, имбирь, гвоздика. Готовим имбирно-шоколадные пряники

В многодетной семье Пучковских вкусная традиция. К Новому году пекут имбирно-шоколадные пряники. Рождественские олени и снежинки разлетаются к друзьям и сияют на елке. Рецепт прост. Приступаем.

Алеся Пучковская, многодетная мама:

Сейчас мы возьмем сахара 200 грамм, чтобы сахар стал карамелькой. Засыпаем в кастрюлю сахар. Растапливаем 10 минут на маленьком огне. Вооружаемся деревянной или пластмассовой ложкой. Помешиваем, чтобы не было комочков и не прилипало ко дну. Вливаем 175 миллиграмм кипятка. Любуемся карамельной феерией. Добавляем 80 грамм сливочного масла. Затем половину чайной ложки соды.

Алеся Пучковская:

Пузырится, посмотрите, пряности мы добавляем по одной чайной ложечке, мускат, имбирь тоже должен быть молотый, гвоздика чаще всего продается в цветочках, ее лучше всего предварительно помолоть в кофемолке. Корицу добавляем, еще можно добавить смесь перцев либо душистый перец, тоже нужно в кофемолке смолоть. Все это добавляется к нашей карамельке. Настоящий аромат Рождества. Продолжаем пряные ванны. Когда вся масса остынет, добавляем один желток для эластичности теста. Берем 260 граммов муки. Не переборщите. Иначе печенье получится жесткое и не пышное. Не забываем про три чайных ложечки какао для безупречного вкуса.

Алеся Пучковская:

Муку мы добавляем по частям. Сначала мы добавляем одну часть, это где-то 80 грамм, когда мы все это перемешали и получили однородную массу, именно сметанообразную, мы добавили еще, а дальше будем месить наше тесто. Все это дело перемешиваем. Вот наше тесто.

Одни руки хорошо. А пять – еще лучше. Семейной командой вымешиваем от души. Когда все готово, ставим отдохнуть тесто в холодильник на пару часов. Алеся Пучковская:

Мы сейчас тонким слоем раскатываем наше тесто, берем формочки пластмассовые, это снежинка, олень, варежка. Делаем трафаретики.

Имбирные открытки готовы. Отправляем в разогретую духовку при температуре 175 градусов на 6 минут. Алеся Пучковская:

И будем украшать наши прянички, также бисер и кисточки мы берем. Красители пищевые, гелевые карандаши. Их можно купить в магазине для кондитеров. Открываем Санта-Эрмитаж и приближаем праздник на кончике кисточки. Кстати, глазурь можете сделать сами. Рецептов в интернете полно. Добавьте в нее цветного порошка, палитра готова.