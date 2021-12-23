Доступных вакансий 24 тысячи. Какой в Минске уровень безработицы?

Новости Беларуси. У минского рынка труда большой потенциал и созданы условия для обеспечения занятости минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Число заявленных вакансий превышает 24 тысячи.

Горожане могут обращаться как в службу занятости или районные комиссии, так и в кадровые агентства. Активное содействие в трудоустройстве получили более 86 % граждан. Трудоустроены свыше 7 000 ранее безработных. Есть возможность переобучиться или освоить новую профессию. Таким предложением воспользовались более 200 человек. Уровень регистрируемой безработицы в столице не превышает 0,1 %.