Что будет, если не оплатить рассрочку или кредит? Рассказывает юрист

Рано или поздно вопрос покупки дорогостоящих товаров для многих встает ребром. Когда денег на обновку мечты недостаточно, на помощь покупателям приходят такие финансовые механизмы, как рассрочка и кредит.

Александр Костюкевич, юрист:

Если мы передаем товар, а денежные средства за него получают не в момент передачи, а через какой-то определенный срок, то в данном случае товар считается проданным в кредит.

Заключая кредитную сделку, юристы советуют держать ухо востро. Ведь если стоимость товара не будет своевременно возвращена продавцу, шансы остаться у разбитого корыта увеличиваются в разы. Александр Костюкевич:

Если покупатель в установленный срок не оплачивает товар, то наш продавец, согласно пункту 3 Статьи 458, имеет право требовать либо оплату товара, либо его возвращение. Возникает риск, что если частично сумма за товар была уже оплачена, и иск будет предъявлен о возврате товара, то мы можем потерять свои деньги, которые заплатили.

В то время как одним из наиболее эффективных и недорогих способов приобретения товара становится рассрочка, которую предоставляют даже при отсутствии первоначального взноса.

Александр Костюкевич:

Если помимо существенных условий договора купли-продажи определен срок, в течение которого должен быть оплачен товар, период, размеры платежей, то в данном случае будет считаться, что товар приобретен в рассрочку. Казалось бы, все просто, но и тут есть свои подводные камни.