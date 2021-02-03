В вашей аптечке лежат просроченные лекарства? С апреля их можно будет утилизировать в специальных контейнерах

Новости Беларуси. С 1 апреля в поликлиниках и больницах большого города появятся контейнеры для просроченных лекарств. Сегодня сдать такие отходы можно в одном месте, 40-й поликлинике, но об этом многие минчане и не догадываются. Тем временем остатки лекарств попадают в сточные воды, реки и озера. На какой стадии находится проект и насколько он актуален для столицы? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов.

Илона Волынец, ведущая:

С 1 апреля в столичных поликлиниках и аптеках появятся специальные контейнеры для просроченных лекарств. Знаю, что вы к этой инициативе тоже причастны. Расскажите более подробно, в чем суть этого проекта?