В вашей аптечке лежат просроченные лекарства? С апреля их можно будет утилизировать в специальных контейнерах
Новости Беларуси. С 1 апреля в поликлиниках и больницах большого города появятся контейнеры для просроченных лекарств. Сегодня сдать такие отходы можно в одном месте, 40-й поликлинике, но об этом многие минчане и не догадываются. Тем временем остатки лекарств попадают в сточные воды, реки и озера. На какой стадии находится проект и насколько он актуален для столицы? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов.
Илона Волынец, ведущая:
С 1 апреля в столичных поликлиниках и аптеках появятся специальные контейнеры для просроченных лекарств. Знаю, что вы к этой инициативе тоже причастны. Расскажите более подробно, в чем суть этого проекта?
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
В городе проживает порядка двух миллионов человек. Придя домой, возьмите, откройте аптечку, посмотрите свои лекарства. Наверняка вы найдете просроченные, может, 2-3 таблетки, которые необходимо утилизировать.
Илона Волынец:
Возможно, и половина аптечки.
Андрей Бугров:
А может и половина. Куда? Как? Как правило, выбрасываем или в контейнер, или в канализацию. К большому сожалению, ряд препаратов имеют не совсем хорошую структуру. Это большой урон окружающей среде. Если посчитать два миллиона человек, даже по два, по три грамма. Умножьте. Это тонны лекарств, которые мы утилизируем, поэтому правильный, экологичный для нашего двухмиллионного города проект очень своевременен и нужен для минчан. Я уверен, что он будет востребован. Да, мы планируем с 1 апреля запустить это, готовимся, но не все так просто. Контейнеры должны соответствовать определенным требованиям, чтобы не было возможности проникновения туда. Коробку же не поставишь. Вопрос утилизации этих лекарств. Я уверен, что минчане останутся довольны и это нужный, полезный проект для нашей столицы.
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