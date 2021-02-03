Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?

Новости Беларуси. Витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства. На полигоне Лосвидо прошли занятия по боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства. На полигоне Лосвидо прошли занятия по боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бойцы отработали выполнение задач в составе взвода. Гвардейцы противостояли неприятелю в городских условиях. По замыслу учения крылатая пехота освобождала населенный пункт.
Александр Амосов, командир парашютно-десантной роты:
На данном этапе происходит слаживание взводов, проводится комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой. Сейчас мы находимся в районе сосредоточения перед выполнением задачи. Личный состав введен в тактическую обстановку, готовится к выполнению специальных действий, конкретно – совершению марша и занятию рубежа блокирования для досмотра населенного пункта. В дальнейшем – принятие под охрану и оборону населенного пункта. И в конечном этапе все это заключается этапом боевой стрельбы.
103-я воздушно-десантная бригада – элитное подразделение белорусских Вооруженных Сил. Молниеносное решение поставленных задач – козырь витебских десантников. И уровень их подготовки постоянно совершенствуется.