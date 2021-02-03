Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?

Александр Амосов, командир парашютно-десантной роты:

На данном этапе происходит слаживание взводов, проводится комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой. Сейчас мы находимся в районе сосредоточения перед выполнением задачи. Личный состав введен в тактическую обстановку, готовится к выполнению специальных действий, конкретно – совершению марша и занятию рубежа блокирования для досмотра населенного пункта. В дальнейшем – принятие под охрану и оборону населенного пункта. И в конечном этапе все это заключается этапом боевой стрельбы.