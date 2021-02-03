Прямой эфир

Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?

03 февраля 2021 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства. На полигоне Лосвидо прошли занятия по боевой подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?-1

Бойцы отработали выполнение задач в составе взвода. Гвардейцы противостояли неприятелю в городских условиях. По замыслу учения крылатая пехота освобождала населенный пункт.

Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?-4

Александр Амосов, командир парашютно-десантной роты:
На данном этапе происходит слаживание взводов, проводится комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой. Сейчас мы находимся в районе сосредоточения перед выполнением задачи. Личный состав введен в тактическую обстановку, готовится к выполнению специальных действий, конкретно совершению марша и занятию рубежа блокирования для досмотра населенного пункта. В дальнейшем – принятие под охрану и оборону населенного пункта. И в конечном этапе все это заключается этапом боевой стрельбы.

Освобождали населённый пункт. Как витебские десантники повышают уровень профессионального мастерства?-7

103-я воздушно-десантная бригада – элитное подразделение белорусских Вооруженных Сил. Молниеносное решение поставленных задач – козырь витебских десантников. И уровень их подготовки постоянно совершенствуется.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Половина направлена на социальную сферу». Как будут тратить столичный бюджет в 2021 году?
03 февраля 2021 07:25

«Половина направлена на социальную сферу». Как будут тратить столичный бюджет в 2021 году?

В вашей аптечке лежат просроченные лекарства? С апреля их можно будет утилизировать в специальных контейнерах
03 февраля 2021 07:25

В вашей аптечке лежат просроченные лекарства? С апреля их можно будет утилизировать в специальных контейнерах

В Беларуси улучшается эпидемическая обстановка. Какие больницы уже вернулись к обычному режиму работы?
03 февраля 2021 06:49

В Беларуси улучшается эпидемическая обстановка. Какие больницы уже вернулись к обычному режиму работы?