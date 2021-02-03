«Половина направлена на социальную сферу». Как будут тратить столичный бюджет в 2021 году?

Новости Беларуси. В конце 2020 года приняли инвестпрограмму города. Куда в этом году будут тратить деньги? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов.
Новости Беларуси. В конце 2020 года приняли инвестпрограмму города. Куда в этом году будут тратить деньги? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии «Большого города» Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов.
Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:
Я вам скажу больше. Самое главное, что мы приняли городской бюджет, это наш основной документ. И в рамках этого бюджета, конечно же, есть раздел инвестиций.
Илона Волынец, ведущая:
Ужался чуть-чуть город, учитывая, что прошлый год был непростой, ковидный?
Андрей Бугров:
Мы не ужались, мы научились заниматься бюджетированием и считать свои деньги. Сегодня бюджет нашего города составляет 5 миллиардов 550 миллионов. Это огромная сумма, и половина этого бюджета направлена как раз на социальную сферу. Мы решили в этом году направить именно программу по инвестиции на завершение тех объектов, которые мы начали, а начали мы их очень много. Мы их завершаем и начинаем новые объекты. Город развивался, развивается и будет развиваться. Поэтому строятся детские дошкольные учреждения, школы, поликлиники и больницы. Только в этом году мы будем строить новый корпус детской больницы, будем заниматься реконструкцией детской больницы, которая находится во Фрунзенском районе и занимается вопросами инфекций. Проектов много, но правильный, хозяйский подход должен быть везде: в бюджете, в семье. Каждая копейка на учете.
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