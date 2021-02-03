«Половина направлена на социальную сферу». Как будут тратить столичный бюджет в 2021 году?

Новости Беларуси. В конце 2020 года приняли инвестпрограмму города. Куда в этом году будут тратить деньги? Об этом и многом другом говорим с нашим гостем. В студии « Большого города » Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов.

Андрей Бугров, председатель Минского городского совета депутатов:

Я вам скажу больше. Самое главное, что мы приняли городской бюджет, это наш основной документ. И в рамках этого бюджета, конечно же, есть раздел инвестиций.

Илона Волынец, ведущая:

Ужался чуть-чуть город, учитывая, что прошлый год был непростой, ковидный?