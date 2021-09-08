Что больше всего волнует жителей разных городов Беларуси? Рассказал Алексей Дзермант

Новости Беларуси. От вопросов экологии, проблем с транспортом и трудоустройством до политической и экономической трансформации Беларуси. В Минске 8 сентября завершился форум «Беларусь адзіная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все начиналось в Бресте 20 августа. Группа экспертов отправилась в тур по регионам, чтобы на встречах с активом областей услышать, что волнует жителей городов, а уже после всем вместе выработать стратегию дальнейшего развития страны.

Алексей Дзермант, политолог:

Например, в Гродно очень волнует проблема оттока кадров в Минск. В Могилеве как-то больше говорили про экономику, про развитие производств в районах, нужна специальная программа для развития районов в целом по республике. В Витебске, Гомеле большой интерес вызывали политические вопросы, партийная система, активизация идеологической, информационной работы. В Бресте тоже как-то все вместе, и те вопросы политические. То есть люди неравнодушные были везде, просто каждый регион дает какую-то свою специфику.