Александр Метла: «Они даже сымитировали фотографию, когда умер Пилсудский – Гитлер около гроба Пилсудского»
Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла.
Григорий Азаренок, СТВ:
Грядет 17 сентября. В 2021 году этот день сделали Днем народного единства по народному решению. Вы поддерживаете? Вам близка такая позиция?
Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Я поддерживаю это объединение народа, по сути дела, белорусского, который состоялся в современной истории. Мы состоялись как государство в эти годы.
«Многие говорят о пакте Молотова-Риббентропа, но всегда забывают, что первый договор составила Англия»
Григорий Азаренок:
Это начало освободительного похода Красной армии. И очень много сейчас рассуждают, особенно наши оппоненты, которые говорят, что это была захватническая война против Польши. Это справедливо?
Александр Метла:
Я считаю, что это несправедливо. Во-первых, к этому нужно тогда подводить договоренности с Гитлером. Потому что многие говорят о пакте Молотова-Риббентропа, но всегда забывают, что первый договор составила Англия, потом Франция заключила и разрешила в Рурскую область ввести войска.
Григорий Азаренок:
А Сталин все это время им посылал сигналы и говорил: «Давайте против Гитлера объединимся».
Александр Метла:
И они всем все делали, чтобы эти переговоры завалить. Потом они с Гитлером встретились, подписывая раздел Чехословакии. И там участвовало множество… чешскую делегацию вообще не пригласили. Потом Польша заключила, оказывается, договор с немцами.
Григорий Азаренок:
Как я говорю, Пилсудский – единственный поляк, которого я уважаю.
Александр Метла:
И они даже сымитировали фотографию, когда умер Пилсудский – Гитлер около гроба Пилсудского. Хотя он на самом деле не ездил на похороны. Для газет они сделали такую фотографию. В принципе, и Геббельс встречался с Пилсудским. И они очень сильно прорабатывали варианты атаки Советского Союза. «Усход» назывался, «Восток» план. Который, в принципе, реализовали в плане «Барбаросса» и без Польши уже.
Григорий Азаренок:
Но польские дивизии были. И даже дивизии СС были. Они с удовольствием сотрудничали с Гитлером.
Александр Метла:
В советское время, конечно, не хотели говорить про все народы, которые участвовали с Гитлером в Великой Отечественной войне. Но если уже серьезно говорить, то это литовский батальон в Минске, карательные батальоны. Поляки в принципе на основных национальных должностях были, когда здесь опять начали национализм под бело-красно-белым флагом подымать. Но все-таки это в основном поляки были, в основе этого как руководители, а уже потом белорусы там присутствовали.
Есть такой интересный процент, кстати: сопротивляемость армии при поражении. Он показывает, насколько армия сопротивлялась. Это сколько сдались в плен, сколько погибли. Например, вы выиграли, но четыре сдались в плен, а один погиб. Значит, 1:4 сопротивляемость была. Но интересно, что у нас в начале войны, например, 1:4 и было, про что я говорю.
Григорий Азаренок:
То есть что повально сдавались в плен, ничего не защищали – это все вранье?
«План «Ост» оставался, и это выполнялось неукоснительно. И никто бы здесь не остался»
Александр Метла:
Один погибший, четыре сдавшихся в плен. Причем это было всего лишь два месяца. Через два месяца уже один погибший, один сдавшийся в плен. А потом уже, после 1942-1943 года, там вообще мизер получилось. Но я вот для себя думаю: а что же за пропорция у Польши, например? Она, наверное, воевала до последнего солдата против Гитлера. Я удивился, когда, например, узнал, что 1 погибший, 9 сдавшихся в плен немцам. То есть это еще хуже, чем у нас в первые месяцы войны. А я думаю: а как же французы? Они же, наверное, за свое либеральное правительство воевали, в штыки ходили. Да нет – посмотрел, 1 к 11 приблизительно, как и англичане, их корпус. 1 погибший, 11 сдавшихся в плен. Оказывается, большевиков-то что-то больше любили, оказывается, Сталин какой-то личностью был, раз смог организовать, консолидировать общество. И, в принципе, воевали – на устах был Сталин.
Григорий Азаренок:
Постоянно тыкают двумя цифрами: 27 миллионов погибших у вас и 8 миллионов у немцев. Но, извините, мы виноваты, что мы не уничтожали мирное население? Потому что военные потери 8 к 8 миллионам.
Александр Метла:
Я тоже обращаю внимание, что все-таки мирные потери очень большие, очень много все-таки. Советских граждан на евреев и не евреев не делили. И военнопленных. Это были все советские граждане. И понятно, что их перемолачивала система, которая была нацелена на уничтожение славянского народа, в принципе. И все-таки план «Ост» оставался, и это выполнялось неукоснительно. И никто бы здесь не остался.
Григорий Азаренок:
Все это вранье, что патриотизм и церковь, допустим, начали поднимать только в войну? Уже в 1930-е годы остановили гонения на церковь, и уже в 1930-е годы сняли фильм «Александр Невский» и начали эту патриотическую линию продвигать.
Александр Метла:
Знаете, тоже, у церкви приезжали серьезные духовные отцы. Я спросил: «А как вы относитесь к Сталину?». Такую сакраментальную фразу сказали: «Он тоже человек».
Григорий Азаренок:
И некоторые наши нынешние деятели на этот счет почему-то забывают, что Алексий I отпевал Сталина и что митрополит Гор Ливанских Илия и благословлял его. И очень с ним хорошо относился, это фактически святой человек для православных. И очень много всего было такого, о чем сейчас, в принципе, почему-то стараются забывать.
«Надо сказать, мы все-таки эту информационную войну проиграли»
Александр Метла:
Это же информационная война, это третья мировая война, как говорится, война за умы. Еще в 1930-е годы исследование шло. И методики были еще в Первую мировую по дискредитации, например, царской семьи. Как это делать, как правильно забрасывать информацию, дезориентацию…
Григорий Азаренок:
И сейчас это применяется.
Александр Метла:
И очень простая есть методика от Геббельса. Скажи тысячу раз неправду, и она станет правдой. Повторение одного и того же вдруг становится правдой, все считают, что это какой-то состоявшийся факт. И вправду, надо сказать, мы все-таки эту информационную войну проиграли. Принимали все и говорили: да, это нужно принять, мы такие толерантные, вдруг это правильно все и нужно действительно к этому относиться. И это до глупости где-то доходило, в каких-то моментах. Можно множество примеров приводить. Тем не менее считаю нужным все-таки отстаивать все-таки свою самобытность, свою культуру. И все-таки смотреть за информационным полем очень серьезно, потому что неконтролируемое информационное поле приводит к тому, что…
Григорий Азаренок:
Сталин это очень хорошо понимал, и в 1943 году, когда, казалось бы, есть куда государственный бюджет тратить, издает миллионные тиражи Чехова, других классиков во время войны.
«Если посмотреть на 1930-е годы, учебники на белорусском языке по математике, по всему, появились тогда»
Александр Метла:
А другой указ сталинский – у меня один из дедушек попал под него – когда в 1944 году Украину освободили, в принципе, мой дедушка не попал в армию, хотя уже было ему 18 лет. Почему не попал? Потому что гимназию закончил с отличием. И уже нужны были учителя. И всех их, кто более-менее образованный хорошо был или высшее образование, старались уже сберечь. Чтобы они в горниле войны не сгорели. Что нужно детей будущих учить, нужно воспитывать поколение. И это были дальновидные достаточно… учебники почитаем – тоже все дальновидные.
Григорий Азаренок:
Причем они написаны были гениально. Говорят: вот, при Сталине рабское население и так далее. В школах учили логику. Для чего детям преподают логику? Чтобы они были рабами тоталитарной системы? По-моему, это очень глупо.
Александр Метла:
Да, философия, все остальное. Если посмотреть на 1930-е годы, учебники на белорусском языке по математике, по всему, появились именно тогда.
Григорий Азаренок:
Больших сталинистов, чем Купала и Колас, невозможно было найти. «Аб Сталіне-сейбіту я песню слагаю», – писал Янка Купала.
Как на «Линии Сталина» отпразднуют День танкиста?
Григорий Азаренок:
Но тогда снова вернемся в современность. «Линия Сталина» эту линию держит, у вас в воскресение будет праздник, как и у всей страны, День танкиста. Народный праздник, можно сказать. Что вы подготовили?
Александр Метла:
Мы подготовили две реконструкции. Первая, 11 сентября, – по Великой Отечественной войне. Это как раз таки бои 1941 года, где танковые войска очень эффективно под командованием генерала Крейзера – генерала он получил за эти бои в 1941-м году, он же и Герой Советского Союза. От Борисова до Орши он отступал. Отступал так, что немцы писали: ой, если мы еще так повоюем, то нас-то и не останется, в принципе. Я простыми словами сказал. «Довоюемся до собственной гибели», – более правильное цитирование. Второй эпизод, который мы показываем – это Афганская война, где тоже танковые войска присутствовали и тоже решали задачи, выполняли приказ Родины, по сути дела.
Григорий Азаренок:
Американцам не рекомендуется смотреть, они бы горькими слезами плакали. По сравнению с тем, как они там себя вели.