Александр Метла: «Они даже сымитировали фотографию, когда умер Пилсудский – Гитлер около гроба Пилсудского»

Новости Беларуси. В программе «Тайные пружины политики 2.0» исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александр Метла. Григорий Азаренок, СТВ:

Грядет 17 сентября. В 2021 году этот день сделали Днем народного единства по народному решению. Вы поддерживаете? Вам близка такая позиция?

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Я поддерживаю это объединение народа, по сути дела, белорусского, который состоялся в современной истории. Мы состоялись как государство в эти годы. «Многие говорят о пакте Молотова-Риббентропа, но всегда забывают, что первый договор составила Англия» Григорий Азаренок:

Это начало освободительного похода Красной армии. И очень много сейчас рассуждают, особенно наши оппоненты, которые говорят, что это была захватническая война против Польши. Это справедливо? Александр Метла:

Я считаю, что это несправедливо. Во-первых, к этому нужно тогда подводить договоренности с Гитлером. Потому что многие говорят о пакте Молотова-Риббентропа, но всегда забывают, что первый договор составила Англия, потом Франция заключила и разрешила в Рурскую область ввести войска. Григорий Азаренок:

А Сталин все это время им посылал сигналы и говорил: «Давайте против Гитлера объединимся».

Александр Метла:

И они всем все делали, чтобы эти переговоры завалить. Потом они с Гитлером встретились, подписывая раздел Чехословакии. И там участвовало множество… чешскую делегацию вообще не пригласили. Потом Польша заключила, оказывается, договор с немцами. Григорий Азаренок:

Как я говорю, Пилсудский – единственный поляк, которого я уважаю. Александр Метла:

И они даже сымитировали фотографию, когда умер Пилсудский – Гитлер около гроба Пилсудского. Хотя он на самом деле не ездил на похороны. Для газет они сделали такую фотографию. В принципе, и Геббельс встречался с Пилсудским. И они очень сильно прорабатывали варианты атаки Советского Союза. «Усход» назывался, «Восток» план. Который, в принципе, реализовали в плане «Барбаросса» и без Польши уже. Григорий Азаренок:

Но польские дивизии были. И даже дивизии СС были. Они с удовольствием сотрудничали с Гитлером. Александр Метла:

В советское время, конечно, не хотели говорить про все народы, которые участвовали с Гитлером в Великой Отечественной войне. Но если уже серьезно говорить, то это литовский батальон в Минске, карательные батальоны. Поляки в принципе на основных национальных должностях были, когда здесь опять начали национализм под бело-красно-белым флагом подымать. Но все-таки это в основном поляки были, в основе этого как руководители, а уже потом белорусы там присутствовали. Есть такой интересный процент, кстати: сопротивляемость армии при поражении. Он показывает, насколько армия сопротивлялась. Это сколько сдались в плен, сколько погибли. Например, вы выиграли, но четыре сдались в плен, а один погиб. Значит, 1:4 сопротивляемость была. Но интересно, что у нас в начале войны, например, 1:4 и было, про что я говорю.

Григорий Азаренок:

То есть что повально сдавались в плен, ничего не защищали – это все вранье? «План «Ост» оставался, и это выполнялось неукоснительно. И никто бы здесь не остался» Александр Метла:

Один погибший, четыре сдавшихся в плен. Причем это было всего лишь два месяца. Через два месяца уже один погибший, один сдавшийся в плен. А потом уже, после 1942-1943 года, там вообще мизер получилось. Но я вот для себя думаю: а что же за пропорция у Польши, например? Она, наверное, воевала до последнего солдата против Гитлера. Я удивился, когда, например, узнал, что 1 погибший, 9 сдавшихся в плен немцам. То есть это еще хуже, чем у нас в первые месяцы войны. А я думаю: а как же французы? Они же, наверное, за свое либеральное правительство воевали, в штыки ходили. Да нет – посмотрел, 1 к 11 приблизительно, как и англичане, их корпус. 1 погибший, 11 сдавшихся в плен. Оказывается, большевиков-то что-то больше любили, оказывается, Сталин какой-то личностью был, раз смог организовать, консолидировать общество. И, в принципе, воевали – на устах был Сталин. Григорий Азаренок:

Постоянно тыкают двумя цифрами: 27 миллионов погибших у вас и 8 миллионов у немцев. Но, извините, мы виноваты, что мы не уничтожали мирное население? Потому что военные потери 8 к 8 миллионам. Александр Метла:

Я тоже обращаю внимание, что все-таки мирные потери очень большие, очень много все-таки. Советских граждан на евреев и не евреев не делили. И военнопленных. Это были все советские граждане. И понятно, что их перемолачивала система, которая была нацелена на уничтожение славянского народа, в принципе. И все-таки план «Ост» оставался, и это выполнялось неукоснительно. И никто бы здесь не остался.

Григорий Азаренок:

Все это вранье, что патриотизм и церковь, допустим, начали поднимать только в войну? Уже в 1930-е годы остановили гонения на церковь, и уже в 1930-е годы сняли фильм «Александр Невский» и начали эту патриотическую линию продвигать. Александр Метла:

Знаете, тоже, у церкви приезжали серьезные духовные отцы. Я спросил: «А как вы относитесь к Сталину?». Такую сакраментальную фразу сказали: «Он тоже человек». Григорий Азаренок:

И некоторые наши нынешние деятели на этот счет почему-то забывают, что Алексий I отпевал Сталина и что митрополит Гор Ливанских Илия и благословлял его. И очень с ним хорошо относился, это фактически святой человек для православных. И очень много всего было такого, о чем сейчас, в принципе, почему-то стараются забывать. «Надо сказать, мы все-таки эту информационную войну проиграли» Александр Метла:

Это же информационная война, это третья мировая война, как говорится, война за умы. Еще в 1930-е годы исследование шло. И методики были еще в Первую мировую по дискредитации, например, царской семьи. Как это делать, как правильно забрасывать информацию, дезориентацию… Григорий Азаренок:

И сейчас это применяется.

Александр Метла:

И очень простая есть методика от Геббельса. Скажи тысячу раз неправду, и она станет правдой. Повторение одного и того же вдруг становится правдой, все считают, что это какой-то состоявшийся факт. И вправду, надо сказать, мы все-таки эту информационную войну проиграли. Принимали все и говорили: да, это нужно принять, мы такие толерантные, вдруг это правильно все и нужно действительно к этому относиться. И это до глупости где-то доходило, в каких-то моментах. Можно множество примеров приводить. Тем не менее считаю нужным все-таки отстаивать все-таки свою самобытность, свою культуру. И все-таки смотреть за информационным полем очень серьезно, потому что неконтролируемое информационное поле приводит к тому, что… Григорий Азаренок:

Сталин это очень хорошо понимал, и в 1943 году, когда, казалось бы, есть куда государственный бюджет тратить, издает миллионные тиражи Чехова, других классиков во время войны. «Если посмотреть на 1930-е годы, учебники на белорусском языке по математике, по всему, появились тогда» Александр Метла:

А другой указ сталинский – у меня один из дедушек попал под него – когда в 1944 году Украину освободили, в принципе, мой дедушка не попал в армию, хотя уже было ему 18 лет. Почему не попал? Потому что гимназию закончил с отличием. И уже нужны были учителя. И всех их, кто более-менее образованный хорошо был или высшее образование, старались уже сберечь. Чтобы они в горниле войны не сгорели. Что нужно детей будущих учить, нужно воспитывать поколение. И это были дальновидные достаточно… учебники почитаем – тоже все дальновидные.

Григорий Азаренок:

Причем они написаны были гениально. Говорят: вот, при Сталине рабское население и так далее. В школах учили логику. Для чего детям преподают логику? Чтобы они были рабами тоталитарной системы? По-моему, это очень глупо. Александр Метла:

Да, философия, все остальное. Если посмотреть на 1930-е годы, учебники на белорусском языке по математике, по всему, появились именно тогда. Григорий Азаренок:

Больших сталинистов, чем Купала и Колас, невозможно было найти. «Аб Сталіне-сейбіту я песню слагаю», – писал Янка Купала. Как на «Линии Сталина» отпразднуют День танкиста?