Что белорусы думают о проекте закона ВНС? Опрос СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается всенародное обсуждение проекта закона о ВНС и поправок в Избирательный кодекс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По всей стране работают диалоговые площадки, чтобы узнать точку зрения простых белорусов, услышать их предложения и ответить на вопросы о нюансах деятельности Всебелорусского народного собрания.

Эксперты отмечают, что практика такого широкого обсуждения важнейших для страны решений хорошо себя зарекомендовала еще в период подготовки к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Тогда было организовано больше 200 диалоговых площадок. Белорусы активно обсуждали новшества Основного закона страны. В итоге разработчики получили более 9 000 предложений по работе над Конституцией. Сейчас ожидают не меньшую активность и вовлеченность в процесс, учитывая значимость вопросов, вынесенных на общественное обсуждение.

Обсуждение нужно, важно. И люди, которые действительно интересуются жизнью страны, интересуются и вообще происходящими событиями, которые есть сегодня. И я думаю, что где-то на подсознании каждый из них хочет стать членом, делегатом ВНС.

Обсуждение действительно живое. Люди задают вопросы, которые их волнуют. То есть как, например, молодежь может попасть в делегаты.

Надание нового конституционного статуса такому органу, как ВНС, как раз таки еще раз покажет и докажет нашему обществу… Осознать то, что роль каждого человека, мнение каждого отдельно взятого гражданина, молодого человека очень важно.

Аналога ВНС нет нигде в мире. И это действительно орган прямой демократии.

Формулируем наше видение той или иной ситуации, и мы можем быть услышаны.

Наше ВНС, если мы сейчас примем этот закон, я думаю, он, конечно, улучшит прежде всего тот же самый механизм народовластия. Мне, в принципе, интересно, что я могу повлиять на принятие того или иного закона. Мне это важно.

Был на диалоговой площадке, понравилось. Что-то новое. Я думаю, будет продуктивная работа, какие-то вопросы будут решаться.

Привлекать к обсуждению молодежь, потому что молодежь – это наше будущее. Ей сегодня строить нашу страну. И сегодня мнение молодежи учитывается на всех уровнях.