Многим уже звонили «сотрудники банка» и просили назвать пин-код карточки. Как работают такие кол-центры?

Новости Беларуси. Многим уже звонили «сотрудники банка» и предлагали назвать пин-код карточки. Как правило, все такие кол-центры работают с территории Украины. Для преступности это очень удобно. Можно легко набрать так называемый штат русскоязычных сотрудников, которые будут дистанционно работать по Беларуси и России. Они знают нашу специфику, но главное, что по запросу правоохранителей преступников из Украины не выдадут ни нам, ни соседям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но такая подрывная деятельность направлена еще и на то, чтобы раскачать ситуацию внутри страны. Мошенники используют психологическое давление, вгоняют людей в стресс и панику. В таком состоянии ими, то есть нами, легко манипулировать и управлять. Так что будьте осторожны. А Юлия Мычка еще раз напомнит о том, как не вестись на кибер- и другие провокации. Обычно во время рабочих совещаний Евгений Лазакович выключает звук телефона. Но сразу пять пропущенных звонков от пожилых родителей заставили его волноваться.

Евгений Лазакович, житель Могилева:

Набираю отцу. Он говорит: ты крепко не расстраивайся, так получилось, что твоя дочь, наша внучка, попала в аварию. Она сейчас в реанимации, разбила голову и повреждена губа. Она вот только что позвонила бабушке. По словам бабушки, всего несколько минут назад ей звонила внучка Маша. Девушка попала в серьезную аварию и 100 % виновата в ДТП. Чтобы решить вопрос с милиционером и не сесть в тюрьму, срочно нужны деньги – 60 тысяч рублей. Евгений Лазакович:

Говорит: «Бабушка одолжи, пожалуйста, у кого-нибудь, мне нужны доллары или белорусские рубли. В противном случае меня посадят в тюрьму».

Ради наживы мошенники готовы в рамках телефонного разговора разыграть целый спектакль. Да такой, что сам Станиславский сказал бы: «Верю». Из-за шока родственники часто не помнят деталей рассказа. Юлия Мычка, корреспондент:

Они предлагали какой-то вариант, как эти деньги вообще передать? Евгений Лазакович:

До этого не дошло, потому что она сказала: «Машенька, у меня всего 150 рублей». Мошенница сказала: «Этих денег мало». И положила трубку. Волна эмоциональных телефонных звонков началась еще в 2021 году, обкатывали ее сначала на пенсионерах столицы. К весне проблема приобрела масштаб Беларуси. И ошибочно думать, на что удочку мошенников попадают только пожилые люди.

Дмитрий Ходас, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома:

Средний возраст – это от 20 до 40 лет в основном, это люди, которые имеют высшее образование и уже были осведомлены о данных способах мошенничества. Истории глобально делятся на две категории: обман через торговые ресурсы и звонок от «сотрудника банка». В последнее время еще встречается звонок от «оперативника». После общения с фейковым милиционером житель Могилева на днях лишился 6 000 рублей.

Дмитрий Ходас:

С абонентского номера в интернет-мессенджер Viber поступил звонок от якобы сотрудника Министерства внутренних дел, который сказал, что данный гражданин участвует в специальной операции, проводимой органами внутренних дел по поимке интернет-мошенников, в связи с чем данному гражданину необходимо было обратиться в банковское учреждение с целью получения кредита и перевода указанных денежных средств на зашифрованный расчетный счет. В день только на территории Могилевской области с заявлениями о кибермошенничестве в милицию обращаются около трех человек.

Фишинг – когда переходишь по зараженной ссылке. А вишинг – когда мошенники выведывают данные по телефону. Вишинг, фишинг, смишинг. Это не волшебные слова фокусников, а методы, которыми активно пользуются мошенники. И да, фокус вам могут показать такой, что вы точно запомните его надолго. Такие виртуальные уловки буквально по буквам разбирают на занятиях по компьютерной грамотности в могилевском центре социального обслуживания населения.

Анастасия Клименкова, специалист социального Центра обслуживания населения Октябрьского района Могилева:

Если еще пять лет назад мы обучали наших бабушек компьютерной грамотности, как пользоваться интернетом, то сейчас приходится обучать, чтобы они не пострадали от этого интернета. Стараемся приглашать как можно чаще самих сотрудников банка, представителей правоохранительных органов. Людмила Петакова – в прошлом сотрудник банковской системы, но даже она чуть не попалась на удочку своих псевдоколлег.

Людмила Петакова, жительница Могилева:

Обратились ко мне по имени, отчеству: «Здравствуйте, мы сотрудники банка, пользуетесь ли вы карточкой?» Я говорю: «Конечно, пользуюсь карточкой». «Делали ли вы какие-то дорогостоящие покупки на предыдущей неделе?» Ну я так подумала: «Нет, вроде ничего дорогого не покупала». «А вот вчера с вашей карточки было списано 200 рублей». Жительнице Могилева предложили два варианта: лично обратиться в банк или же с помощью персональных данных прямо сейчас выполнить финансовую операцию по возврату денег на карту. Но здесь ошибку выдала схема мошенников. Людмила Петакова:

Меня спасло, что у меня не было карты Беларусбанка. А если бы сказали тот банк, которым я пользуюсь, то могла бы и довериться. Профилактика кибератак дает результаты. В Могилевской области количество жертв от таких преступлений за последний год снизилось в два раза. Совсем недавно в регионе завершено расследование уголовного дела, когда от действия виртуальных мошенников пострадали более 100 белорусов по всей стране.

Суть в чем. Чтобы этим заниматься, у нас наглядный пример, сколько человек имеют банковские карты, чтобы выводить деньги. Только один человек из них. Почти 70 карт на одно имя и большой куш теперь превратились в 40 томов процессуального дела. Ровно год назад житель Брестской области с подельниками начал создавать фишинговые интернет-ресурсы. Страницы были словно близнецы настоящих, и из 112 потерпевших подвоха никто не заметил.