Что Беларусь может предложить Китаю в сфере АПК? Рассказала доктор экономических наук

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Может быть, даже не о товарах, а о каких-то технологиях, наших умениях. В сфере АПК нам явно есть чем поделиться. Может, какими-то нашими наработками могли бы? Если да, то какими?
Наталья Киреенко, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК:
Большой плюс в сфере АПК – это то, что мы можем представить Китаю. Что предлагается? Это, конечно, научные исследования или подготовка кадров, особенно в Беларуси серьезно ведется работа по дополнительной системе образования взрослых. И здесь опыт мы можем передавать и нашим китайским партнерам по подготовке кадров, по изучению нашего опыта работы на ведущих предприятиях сельскохозяйственного, пищевого производства. Поэтому кроме готовой продукции, которую китайцы у нас приобретают, мы можем ориентироваться и на это направление. Я бы еще хотела подчеркнуть важный момент по китайскому рынку. Если в 2018 году (возвращаясь к продуктам питания) все-таки в структуре экспорта на этот рынок преобладала молочная продукция (сухое молоко, сухая сыворотка), то сейчас, по 2021 году, мы видим, что это мясо и различные мясные субпродукты. То есть китайский рынок для нас интересен еще тем, что действительно высокая емкость рынка и разнообразие продукции, которую мы можем поставлять и расширять на этот рынок.
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