Что Беларусь может предложить Китаю в сфере АПК? Рассказала доктор экономических наук

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.

Алена Сырова, СТВ:

Может быть, даже не о товарах, а о каких-то технологиях, наших умениях. В сфере АПК нам явно есть чем поделиться. Может, какими-то нашими наработками могли бы? Если да, то какими?