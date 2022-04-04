Мы впервые достигли экспорта в 360 млн долларов. Кто входит в топ-3 рынков сбыта для белорусской продукции?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Можно и прирасти. Глава государства об этом говорил: в сельском хозяйстве есть где развернуться. Но мне вообще кажется, что в этой сфере мы действительно всегда больше сотрудничали с нашими восточными партнерами, нежели с западными. Я имею в виду сельское хозяйство и АПК в целом.

Наталья Киреенко, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК:

Согласна с вами. И я хочу сказать, что основным рынком сбыта для Республики Беларусь по продуктам питания, по сельскохозяйственной продукции всегда был, есть и останется рынок Российской Федерации. Сегодня 72 % продукции реализуется на этот рынок. Но самое примечательное то, что 2021 год показал, что в топ-3 второе место занимает рынок Китая. Мы впервые достигли объема экспорта в 360 миллионов долларов, и это чуть более 5 % нашего общего экспорта, который мы направляем на внешний рынок.