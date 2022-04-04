Мы впервые достигли экспорта в 360 млн долларов. Кто входит в топ-3 рынков сбыта для белорусской продукции?
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Можно и прирасти. Глава государства об этом говорил: в сельском хозяйстве есть где развернуться. Но мне вообще кажется, что в этой сфере мы действительно всегда больше сотрудничали с нашими восточными партнерами, нежели с западными. Я имею в виду сельское хозяйство и АПК в целом.
Наталья Киреенко, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой Института повышения квалификации и переподготовки кадров АПК:
Согласна с вами. И я хочу сказать, что основным рынком сбыта для Республики Беларусь по продуктам питания, по сельскохозяйственной продукции всегда был, есть и останется рынок Российской Федерации. Сегодня 72 % продукции реализуется на этот рынок. Но самое примечательное то, что 2021 год показал, что в топ-3 второе место занимает рынок Китая. Мы впервые достигли объема экспорта в 360 миллионов долларов, и это чуть более 5 % нашего общего экспорта, который мы направляем на внешний рынок.
Алена Сырова:
Как думаете, в этом году будет больше?
Наталья Киреенко:
Я думаю, что больше, потому что за последние три года (с 2018 по 2021-й) объем экспорта увеличился почти в четыре раза. Я думаю, что это будет прирастать, потому что спрос на белорусскую продукцию присутствует. И по качеству, и по цене есть потребитель на внешних рынках, и китайский потребитель также имеется.
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