Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля: «Важно помнить бойцов Красной армии и других военных»

Новости Беларуси. Аллея Праведников в мемориальном комплексе «Яма» в Минске пополнилась новыми саженцами. Рядом с каждым будущим деревом камень с именем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси:

Очень важно помнить тех, кто был зверски убит в те времена, а также помнить тех, кто их спасал. Бойцов Красной армии и других военных, конечно, праведников мира. Показать, что соседи могут спасать, близкие люди могут спасать, могут выручить, могут быть лучами света в такой тьме. Мы считаем, тот, кто смог спасти одну душу, будто бы он спас весь мир.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Эти люди не воевали на фронте или в партизанских отрядах, это мирное население, которое проживало в городах и селах Беларуси. Погибали люди разных национальностей. И делить людей по национальностям здесь не совсем правильно.