Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля: «Важно помнить бойцов Красной армии и других военных»

Новости Беларуси. Аллея Праведников в мемориальном комплексе «Яма» в Минске пополнилась новыми саженцами. Рядом с каждым будущим деревом камень с именем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аллея Праведников в мемориальном комплексе «Яма» в Минске пополнилась новыми саженцами. Рядом с каждым будущим деревом камень с именем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Беларуси:
Очень важно помнить тех, кто был зверски убит в те времена, а также помнить тех, кто их спасал. Бойцов Красной армии и других военных, конечно, праведников мира. Показать, что соседи могут спасать, близкие люди могут спасать, могут выручить, могут быть лучами света в такой тьме. Мы считаем, тот, кто смог спасти одну душу, будто бы он спас весь мир.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Эти люди не воевали на фронте или в партизанских отрядах, это мирное население, которое проживало в городах и селах Беларуси. Погибали люди разных национальностей. И делить людей по национальностям здесь не совсем правильно.
Расправа над евреями на территории Беларуси началась с первых дней Великой Отечественной войны. Местом для казни был выбран сквер на улице Мельникайте. Здесь в 1942 году расстреляли 5 000 узников Минского гетто. Это место уже давно стало центром исторической памяти. Со временем здесь будут увековечены имена всех белорусов, которые под страхом смерти спасали евреев, всего в списке 676 человек. Ежегодно 2 марта здесь проходят поминальные траурные митинги.
Эти люди помогали евреям во время ВОВ. Аллею Праведников в Минске пополнили новыми саженцами – подробнее здесь.