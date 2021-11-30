В России заявили, что вакцина против омикрон-штамма может появиться уже в начале 2022-го

В России модифицированный «Спутник» против нового омикрон-штамма коронавируса могут выпустить уже в феврале 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили производители вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», при необходимости компания может поставить на рынки сотни миллионов доз препарата. К его разработке уже приступили.

Напомним, «омикрон» пока еще мало изучен, но уже известно, что у него очень большое количество мутаций и он может обходить антитела. В свою очередь белорусские эксперты-вирусологи, которые работают с различными штаммами вирусов, обеспечены всем необходимым оборудованием для поиска новой мутации коронавируса.