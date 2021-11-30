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В России заявили, что вакцина против омикрон-штамма может появиться уже в начале 2022-го

30 ноября 2021 07:34
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В России модифицированный «Спутник» против нового омикрон-штамма коронавируса могут выпустить уже в феврале 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявили производители вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», при необходимости компания может поставить на рынки сотни миллионов доз препарата. К его разработке уже приступили.  

В России заявили, что вакцина против омикрон-штамма может появиться уже в начале 2022-го-1

Напомним, «омикрон» пока еще мало изучен, но уже известно, что у него очень большое количество мутаций и он может обходить антитела. В свою очередь белорусские эксперты-вирусологи, которые работают с различными штаммами вирусов, обеспечены всем необходимым оборудованием для поиска новой мутации коронавируса.  

В России заявили, что вакцина против омикрон-штамма может появиться уже в начале 2022-го-4

Сейчас идет проверка биоматериалов от пациентов, прибывших из-за рубежа, с целью повышения вероятности обнаружения варианта «омикрон».  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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