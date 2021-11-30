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В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины

30 ноября 2021 07:27
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Новости Беларуси. В Витебске вовсю готовятся ко встрече Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо праздничного убранства главных городских улиц, там открылась выставка, посвященная символу наступающего года.  

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-1

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-3

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-5

Эту серию художница Алина Никитина готовила два месяца. Она полностью посвящена грациозным хищникам. А также отражает свое название, в ней определенно есть как тигры, так и эмоции от созерцания этих полосатых красавцев.  

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-8

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-10

В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины-12

Изображения тигров считаются талисманами, призванными защищать дом и его обитателей. Известно, что такой оберег укрепляет здоровье, привлекает удачу и гармонизирует отношения.  

# Новый год # общество # Алина Никитина # Фотофакт

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