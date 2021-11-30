В Витебске открылась выставка с символом 2022 года. Посмотрите на эти картины

Новости Беларуси. В Витебске вовсю готовятся ко встрече Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помимо праздничного убранства главных городских улиц, там открылась выставка, посвященная символу наступающего года.

Эту серию художница Алина Никитина готовила два месяца. Она полностью посвящена грациозным хищникам. А также отражает свое название, в ней определенно есть как тигры, так и эмоции от созерцания этих полосатых красавцев.