Эти люди помогали евреям во время ВОВ. Аллею Праведников в Минске пополнили новыми саженцами

Новости Беларуси. Аллея Праведников в мемориальном комплексе «Яма» в Минске пополнилась новыми саженцами. Рядом с каждым будущим деревом камень с именем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А за каждым именем целые истории. Истории людей, которые, несмотря на риск, в годы фашистской оккупации помогали евреям. Ольга Карпович родом из Минска. Говорит, беспощадности немцев не было предела. Ее бабушка, дедушка и дядя спасали сынов Израиля от расправы гитлеровских войск.

Ольга Карпович:

Так получилось, что евреи прятались у нас в доме прямо на чердаке, хотя это было небезопасно, потому что во второй половине дома частенько бывал немецкий офицер. Эти события должны остаться в памяти, мы должны об этом помнить и делать выводы. Ни один народ не заслуживает такого отношения, которое было к евреям во время Второй мировой войны.

Открытие мемориала приурочено к 83-й годовщине хрустальной ночи. С 9 на 10 ноября 1938 года в Германии начался еврейский погром. В историю он вошел как ночь разбитых витрин. Это была первая массовая акция насилия Третьего рейха по отношению к евреям. Она стала началом холокоста – истребления народа, которое привело к гибели миллиона человек.