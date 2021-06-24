ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции накануне поздно вечером произошло разрушение трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Однако сотрудники МЧС и «Белэнерго» сработали оперативно. И меньше чем за час энергоснабжение было восстановлено. Хронология событий у Юлии Мычки.

22:29 – ровно столько было на часах, когда на центр оперативного информирования поступило известие, что на Лукомольской электростанции произошла внештатная аварийная ситуация. На место происшествия незамедлительно выехала техника. В это же время стало известно, что из-за пожара на станции Могилевская и Витебская области остались без электричества и воды. Подразделениям МЧС ликвидировать огонь удалось в течение часа. Для того чтобы оценить масштабы аварии, при Витебском облисполкоме в полночь был организован штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Дежурит техника, работают районные ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС

По итогам ночного совещания стало известно, что все объекты, которые отвечают за жизнеобеспечение населения не пострадали и работают в полном режиме.

Наша съемочная группа прибыла на место происшествия глубокой ночью. Освещенные дороги и свет в окнах домов дали понять, что проблем с электричеством в городе, где произошла авария, нет. По маршруту от Могилева до электростанции мы не увидели ни одного населенного пункта, который бы поглотила кромешная тьма. Уже в течение часа после чрезвычайной ситуации свет и вода вернулись в Могилев и близлежащие города – энергетики оперативно отреагировали и синхронизировали энергосистему с местной ТЭЦ-2.

В Витебской области без света из-за аварии остались четыре района, и специалистам понадобилось меньше часа, чтобы передача электроэнергии здесь была восстановлена в полном объеме.

Юлия Мычка, корреспондент:

Мы находимся возле Лукомльской электростанции и о том, что вчера вечером здесь был пожар, который повлек за собой отключение электричества и воды в двух областях страны, уже ничего не напоминает. По информации МЧС, из-за аномальных температур произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Важно, что никто из сотрудников не пострадал. По словам витебских медиков, больницы переключились на дизельные генераторы и пациентам продолжали получать необходимую помощь.

Резервные источники питания помогли справиться с непродолжительным блэкаутом и медикам Могилевской области. Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи. Станция переливания крови работала без сбоев. В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле

Сейчас энергетики постепенно восстанавливают режим регенерации на Лукомльской электростанции. В настоящее время там работают шесть энергоблоков. «Белэнерго»: на Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков