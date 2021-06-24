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В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле

24 июня 2021 12:50
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Новости Беларуси. 23 июня из-за жары на Лукомльской ГРЭС произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Она была оперативно ликвидирована. Энергосистема работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле-1

Во время отсутствия электричества все учреждения здравоохранения в Могилевской области продолжали оказывать помощь пациентам. Больницы обеспечены аккумуляторными батареями и дизельными генераторами. Перебои в электроснабжении не нарушают работу медучреждений.

В реанимации были порядка 15 человек на ИВЛ. Врач рассказал, как работали больницы после ЧП в Новолукомле-4

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
И операция шла, и в реанимации были порядка 15 человек на аппарате искусственной вентиляции легких. Включился сразу дизель-генератор, поэтому справились, проблем никаких не было, обеспечение не нарушилось.

Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи. Станция переливания и службы крови тоже работали без сбоев. У всех в наличии резервные источники электроснабжения.

# ЧП # общество # Анатолий Кулик # Фотофакт

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