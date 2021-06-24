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Дежурит техника, работают ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС

24 июня 2021 18:22
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Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции поздно вечером 23 июня произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Однако сотрудники МЧС и «Белэнерго» сработали оперативно. И меньше чем за час энергоснабжение было восстановлено.

Дежурит техника, работают ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС-1

Для того чтобы оценить масштабы аварии, при Витебском облисполкоме в полночь был организован штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Дежурит техника, работают ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС-4

Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
На данном этапе там дежурят и находятся четыре автоединицы пожарной военно-спасательной техники. Также на сегодняшнем этапе на местах работают районные ситуационные штабы, которые на своем местном уровне дают оценку именно объектам жизнедеятельности, как это повлияло на отключение. Проблемных вопросов на сегодняшнем этапе нет.

# ЧП # общество # Сергей Мелешкин # Фотофакт

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