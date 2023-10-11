Члены Совета Республики провели прямые телефонные линии с населением по вопросам семейной политики

Новости Беларуси. Обратная связь от населения в преддверии дней матери и отца, а также недели родительской любви. По всей стране сенаторы провели прямые телефонные линии по вопросам семейной политики и совершенствования законодательства в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы и предложения от граждан активно поступали в Минске. Чаще всего они касались воспитания детей в учреждениях образования, социальных выплат и сохранения традиционных ценностей в условиях открытого информационного пространства. Разобраться в непростых жизненных вопросах белорусам помогала Наталья Кочанова. Она внимательно выслушала каждого и взяла на заметку проблемы людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Были вопросы, которые касаются раздела имущества. Даже тогда, когда люди достаточно много прожили в браке и приходится делить имущество – это всегда, конечно, проблемно. Как правило, это судебные тяжбы. Здесь, знаете, уже неоднократно поднимается вопрос о разделе имущества семей, которые совместно строили жилье с государственной поддержкой. То есть наши многодетные семьи. Мы уже видели, и таких обращений было достаточно много еще и раньше. Поэтому мы сейчас хотим более комплексно подойти, кому выделяется субсидия, как выделяется многодетной семье, кто ее получает. И потом при разделе имущества кому отдавать приоритет.

В Гродно на связи с населением был Виктор Лискович. Все поступившие сенатору обращения оказались от многодетных семей. Интересовали различные аспекты: от вопроса, могут ли родители, у которых трое детей до 16 лет, претендовать на сокращение рабочего времени до налоговых и жилищных тем. Звонки носили, скорее, консультативный характер, но это еще и пища для размышления – наиболее острые и дискуссионные вопросы после такого общения могут в перспективе найти отражение в законодательстве.

Виктор Лискович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Депутатский корпус доступен каждому гражданину. И все вопросы, которые касаются не только вопросов укрепления семьи, а вообще проблем любого человека, они индивидуально разбираются.

В Витебске сегодня много говорили о демографической безопасности государства. Речь не только о деторождении, но и воспитании подрастающего поколения. Так, на прямую линию к сенатору Юрию Деркачу обратилась местная жительница, которая подняла проблему недостаточной социализации детей с особенностями развития и толерантного отношения к ним. Из-за этих двух факторов женщина столкнулась с целой цепочкой проблем, вплоть до финансовых. Помощь решила искать у того, кому доверяет.