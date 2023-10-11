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Восхищаются ли белорусской культурой современные модели? Рассказала Элеонора Качаловская

11 октября 2023 18:54
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:
Насколько вы любите страну и познаете ее?

Восхищаются ли белорусской культурой современные модели? Рассказала Элеонора Качаловская-1

Элеонора Качаловская, мисс Беларусь-2023:
Всей душой и полностью. Я никогда не кричу об этом, я считаю, что это в душе каждого человека. Он больше своими поступками и действиями может выразить свою любовь, чем громкими лозунгами и кричалками. Очень важно говорить про это, но грамотно, спокойно и без навязывания. По поводу белорусской культуры – она прекрасна, глубока, поэтому всей душой и сердцем.

Евгений Пустовой:
Собрание Янки Купалы вам подарили?

Элеонора Качаловская:
Да, там книг 10.

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# Красота # общество # Евгений Пустовой # Элеонора Качаловская # Фотофакт

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